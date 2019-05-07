Афродіта: дружина Миколи Тищенка вразила витонченою фігурою в бікіні

Алла Барановська похвалилася розкішною фігурою і волоссям
Алла Барановська продовжує виставляти нові фотографії з відпочинку у Туреччині. На цей раз дружина відомого ресторатора Миколи Тищенка захопила мережу знімком в бікіні, який вона зробила в басейні. Нове фото Алла виставила на своїй сторінці в Instagram.
Крім фотографії, дівчина також порадила своїм дописувачкам берегти волосся від сонця.
"Моя ґулька розпускається тільки для кадру. Завжди з собою захисні маски та спреї! Це правда важливо, особливо якщо є освітленні пасма!" – написала Барановська.
Алла Барановська захопила новим фото в бікіні (фото: instagram.com/allabonya)
Користувачі мережі також прокоментували її нову фотографію.
Нагадаємо, що дружина Миколи Тищенка з сином на відпочинку зворушила "абсолютним щастям".
Раніше повідомлялося про те, що Алла Барановська прогулялася по Риму в чудовому вбранні.