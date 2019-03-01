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Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі


Українська співачка підкорює пляжі райського острова

Отдых Виктории Смеюхи из украинской группы "НеАнгелы" на Бали продолжается и, после многочисленных фото природы и местных развлечений, певица наконец порадовала армию своих поклонников фотосессией в купальнике на берегу океана. Знаменитость позировала в огромных волнах в раздельном купальнике в тонкую синюю полоску.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

А позже, повязав ярко-малиновое парео и взяв надувной круг такого же цвета в виде сердца, Вика поздравила поклонников с наступлением весны и пожелала им любви.

"С Весною нас всех!!! Гормонов Вам в крови, ведь ВЕСНА- ПОРА ЛЮБВИ!" - написала она на свой странице в Instagram под публикацией.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Подписчики звезды не остались в долгу и прокомментировали идеальную фигуру певицы, сравнив ее с греческой богиней. 

  • "Фігурка - БЛЄСК" - shoubiz.ua
  • "Вау! Яка чика" - angeli_elektra
  • "Фігура Топ" - tony_banderas92
  • "Девушка с идеальной фигурой" - violavilovataya
  • "Русалочка" - ar.tiom1187
  • "Вика море тебе идет)" - missis.avdienko
  • "Волшебная" - nasarmelnytschuk11
  • "Идеальная фигура!" - i_mhelen
  • "Класс" - mari_boutique_official
  • "Красивая" - oseverina
  • "Бегущая по волнам!" - vitaviktoria19
  • "Ты Афрадита - богиня красоты любви и вечной жизни ты умница" — ludamiroshnik67.

Напомним, недавно Вика похвасталась стильным нарядом в цветочный принт, знаменитость провела фотосессию на фоне природы Бали.

Мы также писали, что Виктория из группы "НеАнгелы" показала смелое фото, на котором она позирует с тиграми.

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