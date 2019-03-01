Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі

Українська співачка підкорює пляжі райського острова
Отдых Виктории Смеюхи из украинской группы "НеАнгелы" на Бали продолжается и, после многочисленных фото природы и местных развлечений, певица наконец порадовала армию своих поклонников фотосессией в купальнике на берегу океана. Знаменитость позировала в огромных волнах в раздельном купальнике в тонкую синюю полоску.
Фото: (instagram.com/vikanablack)
А позже, повязав ярко-малиновое парео и взяв надувной круг такого же цвета в виде сердца, Вика поздравила поклонников с наступлением весны и пожелала им любви.
"С Весною нас всех!!! Гормонов Вам в крови, ведь ВЕСНА- ПОРА ЛЮБВИ!" - написала она на свой странице в Instagram под публикацией.
Подписчики звезды не остались в долгу и прокомментировали идеальную фигуру певицы, сравнив ее с греческой богиней.
Напомним, недавно Вика похвасталась стильным нарядом в цветочный принт, знаменитость провела фотосессию на фоне природы Бали.
Мы также писали, что Виктория из группы "НеАнгелы" показала смелое фото, на котором она позирует с тиграми.