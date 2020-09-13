Афродіта: Даша Астаф'єва блиснула шиканим бюстом в розкішній сукні

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка постала в образі справжньої діви

Даша Астаф'єва вміє розбурхувати уяву шанувальників не тільки своїми гарячими ню-фотосетами і еротичними зйомками, але бути однаково сексуальною в розкішних вбраннях. Прихильники співачки та актриси давно називають її фотосесії верхом естетики, а в пікантних кадрах бачать втілення витонченості і грації. Так, вона довела це в черговий раз своїм новим фото в Instagram, на якому позує в розкішній сукні.

Артистка відображена в рожевому вечірньому вбранні, що в точності повторює хвилюючі вигини її тіла з екстримальних декольте, прикрашеному розсипом каміння, і шлейфом. Вона розпустила гладке волосся і постала з ніжним макіяжем у рожевих тонах.

Шанувальник тут же оцінили розкішний лук зірки і завалили її компліментами.

Даша Астаф'єва вразила фото у вишуканому вбранні з відвертим декольте (фото: instagram.com/da_astafieva)

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Ви шикарна

Даша, ви унікальні,штучна ,рідкісна краса

Вау, яка краса

Красуня!

Прекрасна

Топова фотка!

Красуня

Богиня

Афродіта

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва завела мережу фото в сукні з "хижим" принтом. Вбрання було з акцентом на зону декольте і облягало апетитні форми співачки.