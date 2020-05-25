Адреналін зашкалює: Олена Кравець в косусі вразила рокерським образом на байку

Актриса приголомшила шанувальників несподіваним перевтіленням
Зірка "Квартал 95" Олена Кравець - зразок стилю і жіночності. Актриса часто захоплює шанувальників елегантними образами, а останнім часом стала частіше балувати їх сімейними кадрами в своєму Instagram. До прикладу, на День вишиванки артистка поділилася рідкісним знімком з чоловіком і підрослими двійнятами Катею і Ванею - звичайно ж, всі позували в традиційному національному одязі. Тим несподіванішим став для фанів новий зухвалий лук Олени.
43-річна знаменитість опублікувала фото, де позує у рокерському образі, сидячи на байку. Кравець відображена в джинсах, шкіряних черевиках і шкірянці, а також сонцезахисних окулярах. Вона сміливо осідлала залізного коня і задоволено посміхається.
До речі, ідея зйомки належить її колезі Олександру Пікалову, який справжній байкер і знає в цьому толк.
"Не втрималася...Приміряла «bobber» (так звуть мотоцикл)", - поділилася Олена.
Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)
Фоловерам припав до душі незвичайний експеримент з образом артистки - багато відзначили, що їй до лиця такий наряд.
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Раніше Олена Кравець зачарувала милим фото молодшої доньки Каті.
Автор: Марина Настевіч