Моє пекло тривало чотири роки: переможниця Холостяк-9 розповіла про боротьбу з анорексією

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Дівчина приголомшила відвертим зізнанням про екстремальне схуднення

Зараз Даші Квитковой 22 роки і вона домоглася багато чого - після перемоги в шоу Холостяк-9 дівчина зберегла відносини з Микитою Добриніним і вже стала його законною дружиною. Пара купила квартиру і готується до пишного весілля, а Даша захоплює тисячі дівчат своєю фігурою і стильними образами, які регулярно демонструє в Instagram. Однак так було не завжди - Квіткова вразила фоловерів відвертим визнанням, що в юності страждала від анорексії.

Дружина Добриніна заявила, що її обурює той факт, що кожній дівчині доводиться доводити, що вона красива - а інакше можна зазнати осуду і критики з боку суспільства. Дівчина супроводила публікацію ефектним фото, на якому вона знята у відображенні дзеркала з букетом квітів.

"Мене просто обурює той факт, що кожній дівчинці доводиться доводити, що вона красива. Так злить, що зараз дівчата, у яких немає модельних параметрів не можуть відчувати себе комфортно, тому що суспільство, чомусь вирішує, що може засудити або дорікнути їх у кількох зайвих кілограмах. Я рідко розповідала, до чого мене довели ті, хто був не проти розповісти мені, що у мене стегна не того розміру. Хочу відразу уточнити, що це були діти, але зараз не про це", - поділилася Квіткова.

Даша розповіла, що проблеми у неї почалися в 15 років і в результаті дійшло до того, що вона цілий місяць майже нічого не їла.



"У 15 років мій стабільний психічний стан дав збій. Єдине, що я могла зробити — це зупинити сльози і перестати їсти. Місяць тривав мій бойкот їжі. Я сприймала кожен шматочок хліба, м'яса або інших продуктів - ворогом свого тіла. Через місяць, завдяки знайомій, яка просто вмовила мене спробувати з'їсти трохи каші, я дізналася, що мій організм перестав приймати їжу. Тут я зіткнулася з безліччю проблем з організмом і зі сльозами моєї мами, коли мені поставили діагноз анорексія. Так, я схудла на 11 кілограм. Так, я подобалася собі в дзеркалі, але вся ситуація цього не варта", - розповіла дівчина.

Далі стало ще гірше і цей страшний період тривав чотири роки - страждала і сама Даша і її родина.



"Далі почалося найстрашніше: я боялася їсти, я боялася їжі, боялася знову повернути свої старі параметри. 4 роки. Чотири роки тривало моє власне пекло. Сидячи на роботі, кожен раз коли я їла — мій найкращий друг була вбиральня кімната, в якій я плакала від того, що не можу себе зупинити. Вечеряючи, я тремтячими руками їла салат і лаяла себе за кожну з'їдену ложку, а після бігла зважуватися, в надії, що цифра не змінилася. Я відчувала, як розривається серце моїх рідних і моє. Зрештою, я почала брехати не тільки батькам, що все добре, але і самій собі", - ділиться блогер.

Поступово все налагодилося, але з працею і не до кінця - вона продовжувала бачити недоліки в своєму тілі.



"Я не можу сказати конкретний момент, коли все почало змінюватися, але в 19 років ситуація була трохи краще. Моя самооцінка була нормальною, я намагалася адекватно сприймати себе, але з їжею досі не дружила. Кожна зйомка в білизні мені давалася дуже важко, тому що я бачила кожен свій недолік. У мене була аудиторія в 200к, яка писала компліменти, слова підтримки і сама того не знаючи — допомагала мені. Остаточно мене врятував проект", - поділилася екс-Холостячка.

Даша Квіткова розповіла про анорексію і екстремальне схуднення (фото: instagram.com/kvittkova)

Даша пообіцяла пізніше розповіла, як саме шоу Холостяк допомогло їй змінити ставлення до себе і свого тіла.

Раніше Холостяк-9 Микита Добринін з коханою розповіли про проблеми напередодні весілля, яке відбудеться 12 серпня у Києві.