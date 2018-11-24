"Жахлива нечупара": Топалов відверто розповів про спільне життя з Тодоренко

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов зізнався, що йде на компроміси заради коханої

Регіна Тодоренко разом з Владом Топаловим, які нещодавно з'явилися з обручками на руках, побували в гостях шоу-програми "Одного разу" на НТВ з Сергієм Майоровим. "Дні.ру" розсекретили зміст програми до виходу в ефір, початок якої очікується ввечері 24 листопада. Під час інтерв'ю, як передає видання, Влад Топалов вилаяв свою кохану через її побутові звички.

Спільне життя "Пари року" (за версією журналу Glamour) виявилося не таким простим. На програмі з'ясувалося, що зірки в побуті – повні протилежності. За словами Влада, Регіна – "жахлива нечупара".

"Я люблю порядок. Вона, наприклад, поїла, кинула посуд у раковину і пішла. Вона знає, гадина, що я за нею помию обов'язково. Вона тепер взагалі навіть не намагається прибирати", – відчитав вагітну дружину в ефірі програми Топалов.

Регіна намагалася виправдатися, сказавши, що вона "колекціонера" і любить мати під рукою велику кількість їжі і напоїв.

"Побут для мене – це абсолютний хаос, я не знаю, де повинні стояти виделки, ложки, тарілки. Як це все має бути вимите, в котрій годині. Я так люблю, щоб у мене на тумбочці біля ліжка стояли чашки, відразу три бажано, одна з соком, інша з чаєм, третя з водою, ще графин, ще печиво, ще мандарин. Я така... Колекціонера", – поділилася Тодоренко.

Як зізнається співак, йому вдалося знайти підхід до нечепурства Регіни. Він розповів, що пішов їй на поступки.

"Вона чесно сказала: "Ну, я ненавиджу мити посуд". Я кажу: "Слухай, я теж не люблю, але це треба робити. Чому я повинен за тобою мити?" – зізнався співак.

Але врешті-решт Топалов здався.

"Я розумію, що вона ввечері поїла, наприклад, лягла спати, а я вранці раніше встав і я думаю: "Я зараз помию, а вона встане, все буде чисто, красиво. Їй буде приємно, і мені від цього приємно", – розповів Влад.

Серед інших рис характеру Регіни, які не влаштовують Влада, виявилася непунктуальність.

"Нічого не можу з собою вдіяти. Так я вихований. Я завжди пунктуальний, тому що завжди був пунктуальним мій батько, моя мама, я в цьому виріс", – зазначив виконавець.

Регіна жартівливо розповіла про свою сімейну традицію, яка "зобов'язує" її спізнюватися.

"Це всі інші люди. Вони мене змушують затримуватися. Це наше сімейне насправді, карма у нас така, що ми завжди запізнюємося. Тато завжди чекає маму, дідусь завжди чекав на бабусю. Так у нас заведено в сім'ї, запізнюватися", – поділилася телеведуча.

Нагадаємо, що Топалов випадково розкрив деталі інтимного життя з Тодоренко.

Раніше Тодоренко поділилася секретом успішного шлюбу.

Відео: (video.rbc.ua)