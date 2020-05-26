Абсолютно щаслива жінка: Маша Єфросиніна зворушила зізнанням про чоловіка і дітей

Маша Єфросиніна днями відсвяткувала день народження на карантині, тому зустріла 41-річчя в теплому сімейному колі - з чоловіком Тимуром Хромаєвим, дочкою Наною і сином Олександром. Напередодні знаменної дати теледіва дала інтерв'ю виданню "Каравану історій", де зробила низкуа зворушливих зізнань про близьких і рідних.

Якщо на сторінці в соцмережі фото і відео з сином Сашком у Маші з'являються регулярно, то Нана хоче залишатися в тіні. Ведуча зазначає, що дівчинка зараз формується як особистість, адже вона ще підліток, мама і дочка люблять подорожувати удвох, зараз ведучій подобається спілкуватися з донькою, проводити час за одкровеннями.

"Дочка стає самостійною дівчинкою, закритою, дуже чутливою та емоційною. Та й мені самій хочеться проводити з нею більше часу. Ось ми і придумали таку форму подорожей, коли удвох вирушаємо досліджувати новий для неї місто. Як правило, це відбувається на шкільних канікулах. Вже побували в Берліні, Парижі, Барселоні, а наступним, думаю, буде Рим", - поділилася планами Маша.

Фото: Маша Єфросиніна з дочкою Наною (instagram.com/mashaefrosinina)

Чоловік для Маші – її підтримка і опора, вона цілком довіряє Тимуру і може повністю на нього покластися.

"Потрібно віддати належне Тимуру: він відмінно справляється з Олександром. Завжди залишала своїх дітей у будь-якому віці на Тимура, і навіть серце не екало. Він чудовий батько. Все зробить, всіх нагодує (я хочу не думати, чим саме), укладе спати. В цьому відношенні я абсолютно щаслива жінка", - каже ведуча.

Також нещодавно її зворушив один момент, на пряму пов'язаний з коханим чоловіком.

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мені на очі потрапило інтерв'ю Тимура з дуже складною бізнес-термінологією. А коли журналіст запитав його про найбільше досягнення в житті, від мого чоловіка було тільки одне слово: "Сім'я". Чоловік дає кілометрове інтерв'ю про свою діяльність, а найбільшим своїм досягненням називає сім'ю", - з гордістю зазначила Маша.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розповіла про знайомство з чоловіком і першу спільну відпустку.