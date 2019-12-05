"Абсолютна казка": Тодоренко і Топалов зворушливо привітали синочка з днем народження

Регіна Тодоренко і Влад Топалов рівно рік тому стали батьками чудового синочка Михайла. Хлопчик з'явився на світ в одному з московських пологових будинків, і назавжди перевернув життя своїх зіркових батьків. Ведуча зізнається, що малюк несподівано перетворив її чоловіка в турботливого і навіть фанатичного тата, який буквально не випускає сина з рук і намагається дати йому тільки найкраще. Регіна і Влад опублікувала знімки з Майклом (хлопчика так звикли називати у сім'ї) і залишили для нього теплі слова і душевні визнання.

Першим розгорнуте привітання для коханого хлопчика написав його тато. Влад показав фото з Мішею на руках – обидва джентльмена одягнені в класичні білі сорочки. До речі, зоряний тато показав личко хлопчика, адже до цього в соцмережах Регіна та її чоловік ховали очі малюка і знімали його зазвичай з боку спини.

"Любий мій синочку! Ось і пролетів рік! Наш з тобою перший рік! Я плачу! Плачу від щастя. Від цієї абсолютно Божественної, Чистої любові! Ти і твоя мама - найдорожче, що у мене є і було! Ти в ці самі дні робиш свої перші кроки.... Ось-ось назвеш нас з мамою "мамою" і "татом"! Кожен день минулого року був абсолютною казкою! Неймовірною! Цікавою! Так, звичайно, деколи, нестерпно важкою! Але фантастичною!" - зізнався співак.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Він також не упустив можливість нагадати синові, що у нього чудова мама, в надії, що хлопчик прочитає це послання тоді, коли виросте.

"У тебе НАЙВЕЛИЧНІША МАМА НА СВІТІ! Я дуже сподіваюся, ти це читаєш вже дорослий колись. Бережи свою маму! Люби її і поважай! Вона здійснює ПОДВИГ для тебе КОЖЕН день твого життя! Ти подарував нам нову любов! Ти подарував нам "СІМ'Ю" і "наш" і тільки наш світ! Ми з мамою тебе любимо без пам'яті, АБСОЛЮТНО! Дай Бог тобі здоров'я! Я дуже сподіваюся, що ми зможемо стати для тебе найкращими і улюбленими батьками. Для нас обох, мені здається, більше нічого в цьому житті тепер не має ніякого значення. Тільки стати для тебе найкращими і коханими і бути завжди разом! Запам'ятай, ти нам нічого не винен! Це НАШ вибір! Наша радість і щастя, отримати від Бога тебе!" - написав розчулений Влад.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Артист сподівається, що Міша стане краще, ніж його батьки, а вони будуть всіляко заохочувати і підтримувати його на життєвому шляху. Також він побажав синові здоров'я.

"Твоя мама дуже нервує, коли ти хворієш, а коли ти мене пошлеш, через 15-18 років, мама залишиться зі мною і вона мені дуже потрібна здорова! Бережи її! За мене не переживай!!! Я тебе люблю більше за життя! Буквально! Завжди твій тато", - закінчив свій емоційний лист співак.

Фото: Регіна Тодренко з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Регіна також розмістила в Instagram знімок з сином на руках. Щаслива мама виглядає дуже ошатно – яскравий макіяж, ідеально укладене волосся, чорне плаття з мереживом. Міша також одягнений "з голочки" - біла сорочка, класичні брюки і лакові черевики. Примітно, що ведуча не посоромилася показати інтимний момент грудного годування малюка на камеру. Вона не раз згадувала про те, що дає Міші материнське молоко, а свій робочий рафік будує так, щоб він не пропускав важливе годування.

"Рівно Рік тому до нас з небес спустився ангел! Його звуть Майкл, Мішель, Міша..... Для мене це найбільше щастя - бути мамою такої чудової людини. Спасибі, що вибрав нас, спасибі, що так круто змінив наше життя, ми з татом любимо тебе безмежно сильно! Будь краще за нас, будь вище нас, будь крутіше нас, будь сильнішим та успішнішим, просто будь собою, а ми підтримаємо тебе у всіх твоїх починаннях!" - звернулася вона до хлопчика.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко похвалилася важливим досягненням синочка.