Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку

Нещодавно (19 червня) Джамала вдруге стала мамою – співачка народила чудового синочка, якого назвала Селім Гірай. Всю вагітність артистка ділилася з шанувальники ніжними фото і описувала свої відчуття та зміни, що відбуваються з нею в цікавому положенні. Вона продовжує і зараз відверто говорити з фанами і сміливо піднімає теми труднощів грудного вигодовування і перших місяців життя малюка. Тепер же Джамала вирішила поділитися зворушливим фотосетом, зробленим під час виписки з пологового будинку.

На знімках зірка позує з чоловіком Бекіром Сулеймановим, старшим синочком Емір-Рахманом і молодшим Селім Гіраєм.

"Aile. Батьківщина. Family. Виписка 23.06.2020", - коротко і красномовно підписала вона душевні знімки всієї родини.

Джамала позувала з чоловіком і синами під час виписки з пологового будинку (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала згадуала, що в день виписки була сильна злива, тому вона дещо забруднила сукню. "Дощ лив як з відра. Ми під парасолькою", - написала вона, відповідаючи на питання однієї з підписниць. Шанувальники прийшли в захват від згуртованої і щасливою зіркової сім'ї.

Просто любов

Дуді мило, ви чарівні

Господи, це так неймовірно! Все це доводить мене кожен раз до сліз

Які гарні і щасливі! Вітаю!

Класні

Ви прекрасні! Будьте щасливі і здорові! Вся ваша сім'я!

Дуже гарна родина, вітаю

Молодці, що приймаєте лелеку у своєму домі! Гарна пара, чудові діточки! Щастя!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала зворушила зізнанням про свого новонародженого синочка.