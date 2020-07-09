Абсолютна любов: Джамала зачарувала милим сімейним фотосетом виписки з пологового будинку

Співачка показала щасливі сімейні кадри з чоловіком і двома синами
Нещодавно (19 червня) Джамала вдруге стала мамою – співачка народила чудового синочка, якого назвала Селім Гірай. Всю вагітність артистка ділилася з шанувальники ніжними фото і описувала свої відчуття та зміни, що відбуваються з нею в цікавому положенні. Вона продовжує і зараз відверто говорити з фанами і сміливо піднімає теми труднощів грудного вигодовування і перших місяців життя малюка. Тепер же Джамала вирішила поділитися зворушливим фотосетом, зробленим під час виписки з пологового будинку.
На знімках зірка позує з чоловіком Бекіром Сулеймановим, старшим синочком Емір-Рахманом і молодшим Селім Гіраєм.
"Aile. Батьківщина. Family. Виписка 23.06.2020", - коротко і красномовно підписала вона душевні знімки всієї родини.
Джамала позувала з чоловіком і синами під час виписки з пологового будинку (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Джамала згадуала, що в день виписки була сильна злива, тому вона дещо забруднила сукню. "Дощ лив як з відра. Ми під парасолькою", - написала вона, відповідаючи на питання однієї з підписниць. Шанувальники прийшли в захват від згуртованої і щасливою зіркової сім'ї.
Скріншот коментарів
Раніше Джамала зворушила зізнанням про свого новонародженого синочка.