"А потім усе змінилося": Анна Сєдокова зворушливо зізналася в коханні молодому бойфренду

Колишня учасниця групи "ВІА Гра", співачка і мама трьох дітей Анна Сєдокова знайшла свою нову любов - у 36-річної артистки роман з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, який грає за російські "Хімки". Спочатку вони приховували свої стосунки, адже у спортсмена є дружина і маленький син, однак пізніше він офіційно заявив про розставання з дружиною і зізнався в любові Сєдоковій. Виконавиця також не може приховувати свої емоції і стала публікувати спільні фото з коханим у соцмережах.

На свіжому знімку в своєму Instagram Анна показала пристрасний поцілунок з бойфрендом. Пара побувала на церемонії вручення премії "Жінка року" в Москві і не приховувала своїх почуттів на публіці.

У підпису до романтичної кадру Сєдокова натякнула, що саме Яніс повернув їй віру в любов.

Фото: Анна Седокова і Яніс Тімма (instagram.com/annasedokova)

"Раніше я ніколи не вірила. Читала ці солоденькі тексти, злилася, не довіряла, а потім раз і все змінилося. Я намагаюся згадати події, як все розвивалося і що ж привело мене до тебе, повинна бути якась формула успіху, адже навчають людей на всіх нескінченних тренінгах, але я не розумію. Може є якась особлива формула для тих, хто все робить не так? Дякую тобі", - зворушливо написала закохана співачка.

Тімма не зміг втриматися від відповіді коханій жінці.

"Я не знаю що за формула, але вона спрацювала! Нам ДУЖЕ пощастило!!!!!" - зазначив баскетболіст.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Фолловери артистки розчулюються ніжному кадру і бажають їй і її обранцю щастя.

Анна, як тобі вдалося розчулити серце прибалтійського холодного хлопця?

Як не вірила??? У вас 3 дітей ,Аня

У мене просто мурашки

Ти хороша людина, Аня, ось і все, таких в нашому світі мало, майже одиниці... Тобі не можна бути однією, ось ти і зустріла Яніса!!!

Які ви класні!!

Так здорово, що ви разом!!!

Вітаю щастя

Класні хлопці

Ну нарешті диво сталося. Счастьяяяяя і назавжди

Красунчики

Шикарна пара

Просто одного разу зустрічаєш своє... Анечка,ти супер

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що Анна Сєдокова виховує трьох дітей від різних чоловіків. Вона народила дочку Аліну 2004 року від українського футболіста Валентина Белькевича. У 2011 році народилася Моніка від бізнесмена Максима Чернявського. А в 2017 народився син Гектор від підприємця Артема Комарова.

Фото: Анна Седокова і Яніс Тімма (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова розповіла про канікули з молодшою донькою Монікою, яка живе в США з батьком.