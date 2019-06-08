"А ось і він": Аліна Гросу вперше показала обличчя чоловіка

Фото: Аліна Гросу та її чоловік Олександр (instagram.com/alina_grosu)

1 червня співачка розписалася зі своїм коханим

8 червня, коли їй виповнилося 24 роки, Аліна Гросу приголомшила своїх прихильників новиною про те, що вона вже законна дружина - 1 червня вони з її нареченим Олександром офіційно розписалися. Проте саме весільне торжество відбудеться пізніше і пройде в Італії, у прекрасній Венеції.

Співачка зустрічалася з коханим чотири роки, проте ретельно приховувала своє особисте життя і жодного разу не показувала його обличчя. Тепер цей час настав - на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото з церемонії одруження, яка пройшла в Москві. На них вона зображена у весільній сукні і з новоспеченим чоловіком, обличчя якого нарешті чітко видно.

"А ось і він! Вибирайте нашу кращу фотку", – підписала Гросу публікацію.

Фото: Аліна Гросу та її чоловік Олександр (instagram.com/alina_grosu)

На фото вони з чоловіком позують з квітами і келихами шампанського в салоні розкішного авто.

Фото: Аліна Гросу та її чоловік Олександр (instagram.com/alina_grosu)

Через кілька годин співачка чомусь видалила пост.

Зазначимо, що про обранця знаменитості практично нічого не відомо. Однак Аліна трохи розговорилася про нього в новому інтерв'ю для Wmj.ru, яке зроблено у формі бліц-опитування.

В цьому році я вперше... вийшла заміж.

Я ніколи не забуду цю подію... .

Вибираючи між кар'єрою і сім'єю, я... вибрала чоловіка, який ніколи не поставить мене перед цим вибором.

У відносинах з коханим я ніколи не дозволяю собі... брати кермо правління в сім'ї в свої руки. Він чоловік з великої літери Ч. Справжній лідер. І я всіляко намагаюся бути поступливішою, навіть маючи свій бойовий характер. Іноді у мене, звичайно, виходить не дуже... Але це вже зовсім інша історія.

Фото: Аліна Гросу та її чоловік Олександр (instagram.com/alina_grosu)

Коли я вперше побачила майбутнього чоловіка, то... подумала: "Який же розумний хлопець, напевно той ще зануда. Нам з ним не по дорозі... Ніколи б не хотіла собі такого чоловіка". Потім виявилося, що я кардинально не права. Сашка і правда дуже мудрий, розумний молодий чоловік, але і почуття гумору у нього на вищому рівні. Нам дуже цікаво разом.

Знайомство з його батьками пройшло, коли... ми ще були просто друзями. До відносин ми дружили близько двох років. І я ніколи не думала, що ця дружба вийде за рамки. Але потім, мабуть, подивилися один на одного іншим поглядом... і все.

Коли я познайомила його зі своїми батьками... переживала більше, ніж коли знайомилася з його батьками (посміхається).

Фото: Аліна Гросу та її чоловік Олександр (instagram.com/alina_grosu)

Мій чоловік ніколи не... давав мені приводу засумніватися в його словах. Я йому абсолютно довіряю. Напевно, тому що ми разом, як сім'я всього тиждень.

Але зате завжди... забуває помити посуд, прибрати і т. д. Ну, він чоловік, що з нього взяти, зате готує він шикарно.

І ось ми разом... як пара вже чотири роки, як стоять штампи в паспорті — всього тиждень.

Раніше хрещена Аліни Гросу Ірина Білик проговорилася про деталі майбутнього торжества. За її словами, весілля відбудеться в червні у Венеції.

До речі, Аліна Гросу вже встигла відгуляти веселий дівич-вечір в Празі, на який запросила своїх подруг. Співачка влаштувала "піжамну вечірку" і позувала разом з дівчатами в шовковому білосніжному халаті і фаті.