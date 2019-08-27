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"А Настя приїде?" Потап показав яскраві кадри відпочинку з сином в Греції

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.08.2019 - 19:32
"А Настя приїде?" Потап показав яскраві кадри відпочинку з сином в Греції
Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Артист разом з друзями і сином відмінно проводить час в Греції

Український продюсер і артист Потап влаштував собі відпустку кілька разів влітку - спочатку він насолодився відпочинком в Італії з коханою дружиною Настею Каменських, а після перерви на роботу знову вирушив релаксувати до моря - на цей раз із сином від першого шлюбу з Іриною Горовою, 10-річним Андрієм. Компанію їм склали друзі музиканта зі своїми дітьми.

Барвистими кадрами спільного відпочинку Потап поділився на своїй сторінці в Instagram. Судячи з них, Андрій та інші хлопчаки в компанії - хороші друзі і просто чудово проводять час, гуляючи по мальовничих місцях і розважаючись на пляжі.

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Фото: Потап відвіз сина на відпочинок у Грецію (instagram.com/realpotap)

Крім фото задоволеного Андрія, який, до речі, раніше вже встиг відпочити в Туреччині з мамою та старшою зведеною сестрою, артист також виклав цікаве відео, на якому він хлюпається в морі разом з трьома хлопчиками і весело підкидає їх, кидаючи в воду.

"3 на одного!" - жартівливо прокоментував ролик Потап.

Відео: Потап відвіз сина на відпочинок у Грецію (instagram.com/realpotap)

Підписники розчулюються чарівним кадрам і відзначають, що Олексій - відмінний батько. Деякі цікавляться, де ж його дружина Настя Каменських та чи приїде вона пізніше, щоб скласти їм компанію.

  • Аййй, як схожий на татка. Красень
  • Ну і стандартний питання: а де Настя?
  • Красень
  • А Настя приїде?
  • Видно що Льоша дуже хороший батько
  • Потап, добре вам відпочити!!!!
  • Хороший хлопець!
  • Крутий, класне фото
  • Такий серйозний
  • Милашка Який!
  • Красивий хлопчик

&quot;А Настя приїде?&quot; Потап показав яскраві кадри відпочинку з сином в Греції

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Потап зачарував мережу фото зі спортивним сином Андрієм. Зоряний батько з сином пограли в теніс.

Зазначимо, що нещодавно син Потапа Андрій відпочив в Туреччині разом з мамою Іриною Горовою і зведеною сестрою Наталею. Екс-дружина продюсера засипала мережу барвистими фото сімейного відпочинку з дітьми.

"Куди дивиться Потап?" Каменських розбурхала мережу пікантними фото у ванній "Кльові пацани": Потап зачарував мережу фото зі спортивним сином
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