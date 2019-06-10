"А де кінь?" Влад Яма перевтілився в прекрасного принца

Танцівник приміряв ефектний наряд
Відомий український танцівник, хореограф і суддя танцювальних шоу Влад Яма потішив шанувальників новим знімком у своєму Instagram. На фото артист приміряв образ "прекрасного принца", про що сам же і повідомив.
Влад відображений біля дзеркала в дворянському вбранні минулих епох - оксамитовому камзолі і штанях, прикрашених вишивкою і оборками, а також капелюсі в тон з плюмажем. Крім того, на ньому білі підштаники і танцювальні туфлі. Танцюрист також ефектно витягнув руку в галантній позі і відставив ногу в сторону.
"Прекрасний Принц (ну або просто принц) до ваших послуг!.." - з гумором підписав публікацію Яма.
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Підписники із захопленням сприйняли такий образ свого улюбленця і залишили багато теплих відгуків. Деякі жартома поцікавилися, де ж білий кінь "принца".
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, Влад Яма зробив несподіване зізнання про кохану дружину Ліліану.
Раніше Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині і поділилися веселим відео.
Ми також писали, що Влад Яма заснував "тріо-блискучі" на відпочинку в Туреччині.