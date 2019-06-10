"А де кінь?" Влад Яма перевтілився в прекрасного принца

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Танцівник приміряв ефектний наряд

Відомий український танцівник, хореограф і суддя танцювальних шоу Влад Яма потішив шанувальників новим знімком у своєму Instagram. На фото артист приміряв образ "прекрасного принца", про що сам же і повідомив.

Влад відображений біля дзеркала в дворянському вбранні минулих епох - оксамитовому камзолі і штанях, прикрашених вишивкою і оборками, а також капелюсі в тон з плюмажем. Крім того, на ньому білі підштаники і танцювальні туфлі. Танцюрист також ефектно витягнув руку в галантній позі і відставив ногу в сторону.

"Прекрасний Принц (ну або просто принц) до ваших послуг!.." - з гумором підписав публікацію Яма.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Підписники із захопленням сприйняли такий образ свого улюбленця і залишили багато теплих відгуків. Деякі жартома поцікавилися, де ж білий кінь "принца".

"Вперше бачу принца ( бо зазвичай доходять тільки коні) Доречі, а де кінь?"

"Смішний капець!"

"Ох, нічого собі!!!"

"Ой сміхота"

"Влад зараз таких принців вже немає, перевелися або ми не туди дивимося, обожнюю Вас мій принц"

"Ти прекрасний"

"Прикид супер, ржу"

"Вам йде цей наряд. Веселий хлопець"

"Принц, який класно танцює...."

"Гарненький"

"Не перевелися ще принци!!!"

"Дуже навіть нічого! Симпатичний!"

"О Боги який принц"

"Бороду - збрити! А так вогонь"

"А де білий кінь?"

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма зробив несподіване зізнання про кохану дружину Ліліану.

Раніше Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині і поділилися веселим відео.

Ми також писали, що Влад Яма заснував "тріо-блискучі" на відпочинку в Туреччині.