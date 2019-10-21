"А я йду така вся": Леся Нікітюк блиснула довгими ніжками в міні-сукні

Телеведуча пройшлася по вулиці в чудовому вбранні
Народна улюблениця Леся Нікітюк нещодавно відсвяткувала день народження - 19 жовтня їй виповнилося 32 роки. Звичайно ж, ведуча провела цей день цікаво і весело - спочатку вона з друзями політала на повітряній кулі, а ввечері влаштувала гучну вечірку в ресторані. Особливою родзинкою вечора став пристрасний поцілунок в губи, яким Лесю нагородила співачка Оля Полякова. Не обійшлося також без пісень та запальних танців. Після чого іменинниця вирушила кудись пішки.
На своїй сторінці в Instagram Нікітюк поділилася атмосферним вечірнім фото, на якому вона йде по розділовій смузі посеред дороги у білому міні-платті, в якому танцювала на своєму святі. Завершують ефектний образ чорний плащ і туфлі-човники в тон.
"Я продовжую святкувати))) Дякую моїм друзям за атмосферність і батькам за життя і віру", - зазначила телезірка.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники Лесі поспішили обсипати її компліментами, особливо захоплюючись її довгими стрункими ніжками.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом.
Раніше Лесю Нікітюк "застукали" за дивним заняттям в несподіваному місці - на смітнику.