"А я йду така вся": Леся Нікітюк блиснула довгими ніжками в міні-сукні

Народна улюблениця Леся Нікітюк нещодавно відсвяткувала день народження - 19 жовтня їй виповнилося 32 роки. Звичайно ж, ведуча провела цей день цікаво і весело - спочатку вона з друзями політала на повітряній кулі, а ввечері влаштувала гучну вечірку в ресторані. Особливою родзинкою вечора став пристрасний поцілунок в губи, яким Лесю нагородила співачка Оля Полякова. Не обійшлося також без пісень та запальних танців. Після чого іменинниця вирушила кудись пішки.

На своїй сторінці в Instagram Нікітюк поділилася атмосферним вечірнім фото, на якому вона йде по розділовій смузі посеред дороги у білому міні-платті, в якому танцювала на своєму святі. Завершують ефектний образ чорний плащ і туфлі-човники в тон.

"Я продовжую святкувати))) Дякую моїм друзям за атмосферність і батькам за життя і віру", - зазначила телезірка.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Лесі поспішили обсипати її компліментами, особливо захоплюючись її довгими стрункими ніжками.

Ви така красива сталі

Красуня. Вітаю

Вітаю!!! Леся Іванівна,будь здорова,щаслива та бажаю зустріти гідного супутника по життю,впевнена Ти будеш класною мамою

Яка ти прикольна, класна, позитивна.

Найкрасивіша у світі

Леся, ві неймовірна! Успіхів вам.

Леся то тест на степінь сп'яніння ?))

Ого! Які довгі ніжки!

З днем народження дорога Лэся

Леся після гулянки

Леся, ти просто космос!

Вах...яка модэл)

Довгонога бестія.

А я іду така вся на серці рана

ах, ці ніжки

Вільна і незалежна жінка. Леся красуня!

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом.

Раніше Лесю Нікітюк "застукали" за дивним заняттям в несподіваному місці - на смітнику.