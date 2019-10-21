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"А я йду така вся": Леся Нікітюк блиснула довгими ніжками в міні-сукні

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Телеведуча пройшлася по вулиці в чудовому вбранні

Народна улюблениця Леся Нікітюк нещодавно відсвяткувала день народження - 19 жовтня їй виповнилося 32 роки. Звичайно ж, ведуча провела цей день цікаво і весело - спочатку вона з друзями політала на повітряній кулі, а ввечері влаштувала гучну вечірку в ресторані. Особливою родзинкою вечора став пристрасний поцілунок в губи, яким Лесю нагородила співачка Оля Полякова. Не обійшлося також без пісень та запальних танців. Після чого іменинниця вирушила кудись пішки.

На своїй сторінці в Instagram Нікітюк поділилася атмосферним вечірнім фото, на якому вона йде по розділовій смузі посеред дороги у білому міні-платті, в якому танцювала на своєму святі. Завершують ефектний образ чорний плащ і туфлі-човники в тон.

"Я продовжую святкувати))) Дякую моїм друзям за атмосферність і батькам за життя і віру", - зазначила телезірка.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Лесі поспішили обсипати її компліментами, особливо захоплюючись її довгими стрункими ніжками.

  • Ви така красива сталі
  • Красуня. Вітаю
  • Вітаю!!! Леся Іванівна,будь здорова,щаслива та бажаю зустріти гідного супутника по життю,впевнена Ти будеш класною мамою
  • Яка ти прикольна, класна, позитивна.
  • Найкрасивіша у світі
  • Леся, ві неймовірна! Успіхів вам.
  • Леся то тест на степінь сп'яніння ?))
  • Ого! Які довгі ніжки!
  • З днем народження дорога Лэся
  • Леся після гулянки
  • Леся, ти просто космос!
  • Вах...яка модэл)
  • Довгонога бестія.
  • А я іду така вся на серці рана
  • ах, ці ніжки
  • Вільна і незалежна жінка. Леся красуня!

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом.

Раніше Лесю Нікітюк "застукали" за дивним заняттям в несподіваному місці - на смітнику.

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