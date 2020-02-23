"А що з губою?" Лесю Никитюк розкритикували за провокаційне фото в бікіні

Леся Нікітюк, яка влаштувала запальні танці з бегемотом, викладає нові фотографії зі свого відпочинку в Єгипті. Популярна українська телеведуча опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, але тут же нарвалася на критику з боку своєї шанувальниці.

Телеведуча позує в чорному купальнику і прозорій накидці на тлі пальм і моря. При цьому на ній також надітий леопардовий капелюх, а на боці висить сумочка такого ж принта.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На цьому фото користувачі мережі також помітили, що у Никитюк якось розпухла верхня губа. В цілому фоловери телеведучої позитивно оцінили цей знімок, але не всі.

Ти хочеш сказати, що це класне фото?

Що з губою?

Вогнище;

Хтось трошки згорів в деяких місцях;

Леся, я тебе дуже люблю, але це фото вульгарно, неприємно дивитися;

Дуже сексі, але що з губою?

А що з губою?

Бомба;

Леся, ти балувана жінка, але ти мені дуже подобаєшся!!! Завжди будь собою!!! Ми тебе підтримуємо!

Шикарно;

Вогонь.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк відвідала столицю Німеччини – Берлін, і показала своїм фоловерам, як вона порушує дієту. Телеведуча відправилася в італійський ресторан, і зробила фото, на якому вона їсть пасту.

Раніше повідомлялося про те, що Нікітюк розсекретила свої параметри і спокусила розкішним бюстом.