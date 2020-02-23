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"А що з губою?" Лесю Никитюк розкритикували за провокаційне фото в бікіні

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Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників фотографіями з Єгипту

Леся Нікітюк, яка влаштувала запальні танці з бегемотом, викладає нові фотографії зі свого відпочинку в Єгипті. Популярна українська телеведуча опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, але тут же нарвалася на критику з боку своєї шанувальниці.

Телеведуча позує в чорному купальнику і прозорій накидці на тлі пальм і моря. При цьому на ній також надітий леопардовий капелюх, а на боці висить сумочка такого ж принта.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На цьому фото користувачі мережі також помітили, що у Никитюк якось розпухла верхня губа. В цілому фоловери телеведучої позитивно оцінили цей знімок, але не всі.

  • Ти хочеш сказати, що це класне фото?
  • Що з губою?
  • Вогнище;
  • Хтось трошки згорів в деяких місцях;
  • Леся, я тебе дуже люблю, але це фото вульгарно, неприємно дивитися;
  • Дуже сексі, але що з губою?
  • А що з губою?
  • Бомба;
  • Леся, ти балувана жінка, але ти мені дуже подобаєшся!!! Завжди будь собою!!! Ми тебе підтримуємо!
  • Шикарно;
  • Вогонь.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк відвідала столицю Німеччини – Берлін, і показала своїм фоловерам, як вона порушує дієту. Телеведуча відправилася в італійський ресторан, і зробила фото, на якому вона їсть пасту.

Раніше повідомлялося про те, що Нікітюк розсекретила свої параметри і спокусила розкішним бюстом.

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