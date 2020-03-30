У 9 років пасла баранів: Джамала розповіла про кримське дитинство і показала архівні фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, що на неї нахлинули спогади про те, як вона росла

Незважаючи на те, що карантин через коронавірус триватиме в Україні до 24 квітня, вагітна другою дитиною Джамала не втрачає оптимізму і намагається ділитися гарним настроєм з шанувальниками. 36-річна співачка ділиться корисними лайфхаками, захоплює стильними і ніжними образами навіть на ізоляції, а днями і зовсім виступила у прямому ефірі з концертом. Її енергії і позитиву можна тільки позаздрити!

Сидячи вдома на карантині, Джа вирішила перебрати альбоми з фото і натрапила на архівні кадри своєї юності в Криму. За словами артистки, на неї так і нахлинули спогади, якими вона вирішила поділитися з шанувальниками.

На милих кадрах зірка зображена, коли вішає білизну на балконі, а також у кафе її батьків і під час ранніх виступів у клубах.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

За словами співачки, вона з раннього дитинства звикла до фізичної праці, адже вона активно допомагала родині і навіть пасла баранів.

"Перебирала альбоми з фотографіями і натрапила на ці фото. Нахлинули спогади... Я виросла в селищі і з дитинства звикла до сільської роботи - прополювати грядки від бур'янів, збирати черешню, інжир, хурму, виноградне листя. Завдань було мільйон: підмітати двір, збирати каміння в городі, допомагати батькам з прибиранням і багато іншого. У 9 років я почала пасти баранів. У мене було 5 баранець, яких я випасала після школи.

⠀

Трохи пізніше батьки стали готувати їжу відпочиваючим, які заглядали в наш будинок і просто просили нагодувати. Не дивуйтеся, тоді в Криму ще не було великої кількості кав'ярень, шаурми, чебуречних. Туристи шукали місця, де можна було б поїсти. Бувало, що на обід і вечерю у нас збиралося по 35-40 відпочиваючих, ще й родичів чоловік 15.



Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)⠀

Після обідів і вечерь залишався брудний посуд. Так повелося, що миття посуду було моїм обов'язком. Гарячої води не було, тільки кран з холодною водою біля входу у двір і миючі засоби. Я плакала, витирала сльози, але кожен день мила цю гору посуду. Але я не тільки вчилася в школі і займалася хатньою роботою, ще я брала участь у дитячих конкурсах. Мені акомпанував вчитель по сольфеджіо, а я співала.

⠀

Пізніше, коли мені було 14 років, і я вже навчалася в училищі, батьки відкрили кафе біля моря. Наше кафе - це 4 пластмасових круглих столика. Батьки готували манти, чебуреки, шашлики, а я допомагала сестрі нарізати овочі і... знову мила посуд. Там мені подобалося працювати більше, тому що поруч було море! Можна було прошмигнути поплавати.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

⠀

У 17 років я вступила до київської консерваторії. Але кожне літо продовжувала працювати в нашому сімейному кафе. Два з половиною місяці роботи забезпечували мене зимовою курткою, чобітьми, шарфами і мінімальним прожитковим мінімумом. Але в Києві гроші закінчувалися супер швидко, а мені ще хотілося ходити на концерти. І виникала дилема - купити щось смачне поїсти або сходити на концерт? Я вибирала друге", - поділилася виконавиця.

Користувачі мережі відразу ж почали милуватися юною Джамалою і дякувати їй за такі цікаві і відверті історії.

Вау, цікаво читати такі історії

Клас, так люблю читати такі історії! І дуже цікаво дивитись твої фото

Джа, ти така класна, бо ти справжня! Обожнюю тебе

Крута історія, дуже цікаво

Терпіння і труд все перетруть

Дуже гарна історія. Дякую

- так Я Вами захоплююся

ваша історія - приклад!

Така життєва історія. Розумниця. Пишаємося Вами

Шикарне пригода в часі. Найкращі спогади. Я ніби знову побувала в дитинстві))

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала в день народження сина розчулила зворушливими фото з хлопчиком.