71-річний Барі Алібасов одружився на 80-річній актрисі

Фото: Барі Алібасов (facebook com/alibasovbari)

Їхні стосунки тривають з перервами вже більше двадцяти років

Російський музичний продюсер, засновник групи "На-На" Барі Алібасов і актриса Лідія Федосєєва-Шукшина одружилися. Про це повідомляє "Вечірня Москва".

Церемонія одруження пройшла 20 листопада в Кутузовському відділі РАГСу в Москві. 80-річна наречена була в ліловій сукні з квітковими візерунками, 71-річний наречений — в блискучому коричневому смокінгу.

Фото:Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина (vm.ru)

Зазначимо, що артисти вже знаходилися у відносинах з 1995 по 1998 рік і після розлучення залишилися друзями. Через роки пара вирішила знову зійтися і одружитися.

Для обох це вже не перший шлюб, у артистів є діти від попередніх шлюбів. Алібасов був одружений п'ять разів, його обраниця виходила заміж чотири рази.

Від фактичного шлюбу з Оленою Уронич у Алібасова є 33-річний син, якого також звуть Барі. У 2014 році в черговий дружини Алібасова, його колишньої помічниці Вікторії Максимової, народився син Іван, проте пізніше виявилося, що від іншого чоловіка. У Федосєєвої-Шукшиної від попередніх шлюбів є три дочки.

Барі Алібасов — творець і беззмінний керівник російської поп-групи "На-На". У 2019 році колектив відзначить 30 років на сцені.

Лідія Федосєєва-Шукшина — народна артистка РРФСР, відома за ролями у таких фільмах, як "Пічки-лавочки", "Вони билися за Батьківщину", "12 стільців" та інші. Її другим чоловіком був радянський актор і письменник Василь Шукшин.

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Відео: РБК-Україна