53-річна Сальма Хайєк демонструє апетитні форми в пікантному бікіні

Сальма Хайєк не втомлюється радувати послідовувачів фото, на яких вона явно пішла проти всіх законів часу. На останніх знімках у своєму мікроблозі 53-річна зірка з'явилася напівоголеної – вона позує на пляжі у відвертому купальнику. І хоча підписи Сальма зробила дуже іронічні – вона жартує, що переплутала фото і текст, самі кадри вийшли по-справжньому гарячими та стильними.

Сальма підкорила мережа стрункою фігурою (фото: instagram.com/salmahayek)

Знаменита актриса приміряла рожево-червоний купальник, який підкреслив всі достоїнства її фігури: пишний бюст, тонку талію і розкішні стегна. На ній немає ні грама косметики, і шкіра буквально сяє красою і свіжістю. Пишне волосся вона розпустила по плечах. Актриса прийняла спокусливі пози, так що пост вийшов дійсно спекотним і набрав масу захоплених коментарів від її шанувальників. Фоловерів називають актрису "спекотною", "королевою", "найкрасивішою в світі" і ніяк не можуть повірити, що знаменита красуня розміняла 6-й десяток.

Сальма обожнює природу (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, перед цим Сальма показала фото, де він позує з черепахою в лісі. І хоча вона зробила акцент на любові до тварин, погляди шанувальників все одно кинулися на видатне декольте Сальми.

Сальма в одній з рекламних кампаній (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, актриса обожнює хвалитися своєю бездоганною, що не змінюється з роками, зовнішністю. Нещодавно вона показала архівні кадри упереміш з сучасними, де позує в джинсах, і знайти відмінності між ними дійсно складно. "Хороша генетика або хороші джинси?", – пожартувала актриса, натякаючи на свою стрункість, що стала в мережі широко відомою.