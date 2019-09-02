Мені 53, і що? Сальма Хайєк демонструє апетитні груди і тонку талію у відвертому бікіні

Сальма Хайек, яка є однією і найкрасивіших і найсексуальніших жінок планети, 2 вересня святкує 53-річчя. Цю подію вона вирішила відзначити досить знаково – показавши, як розкішно виглядає в своєму віці. Сальма опублікувала знімок в блакитному бікіні: верх купальника ледве стримує пишні груди актриси, а крихітні трусики підкреслили спокусливі вигини стегон і талії.

Гладка засмагла шкіра, мокре волосся, що спадає з плечей, і, звичайно, зухвала поза зірки красномовно заявили, що вона з часом стає тільки краше.

Актриса відзначає день народження (фото: instagram.com/salmahayek)

«Так, мені завтра 53, і що?» – підсумувала Сальма промовистим підписом. «З днем народження всіх вас, вересневі крихітки», – додала вона ще один коментар.

Шанувальники почали бурхливо вітати зірку з днем народження, захоплюючись, як можна виглядати так в 53 роки. Свої секрети краси актриса не приховує. І навіть більше того – наполягає, що ніяких секретів немає. Просто вона багато рухається, любить готувати корисні страви і ніколи не відмовляє собі в задоволеннях.

Сальма виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, відверті знімки в купальниках – не рідкість на сторінці знаменитої голлівудської актриси. Вона часто показує своє тіло в досить відвертих костюмах і позах. Але, мабуть, ще більше тут кумедних кадрів, повних іронії та гумору.

Сальма на пляжі (фото: instagram.com/salmahayek)

Нещодавно актриса опублікувала серію знімків, де «заграє» з чужою дитиною на пляжі. Сальма, в купальник і парео, весело сміється, граючи з малюком, який сидить на колінах у матері. «Коли ти йдеш на пляж і закохуєшся в чужу дитину», – написала мексиканська красуня. «Тобі потрібно завести ще одну дитину!», – тут же відповіли їй шанувальники. Нагадаємо, у актриси і її чоловіка – французького мільярдера Франсуа-Арні Піно – є 11-річна донька Валентина.