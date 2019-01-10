49-річна Дженніфер Лопес вразила фігурою в незвичайній зйомці для глянцю

Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Знаменита співачка позувала у купальнику

Американська поп-діва Дженніфер Лопес, яка влаштувала піжамну вечірку на Різдво, в черговий раз довела, що в 49 років можна мати розкішну фігуру і виглядати приголомшливо. Співачка прикрасила обкладинку глянцевого видання Harper's Bazaar, а також знялася в яскравій і незвичайній фотосесії для лютневого номера журналу.

Лопес, яка постійно працює над своїм тілом і кожен день тренується в спортзалі разом з бойфрендом, бейсболістом Алексом Родрігесом, похизувалася результатами цих зусиль. На сторінках глянцю Джей Ло з'явилася в образі спортсменки.

Фото: (harpersbazaar.com)

Зірка в чорному купальнику і плавальної шапочці позувала на трампліні і навіть в стрибку з нього, а також на "пляжних" кадрах.

Фото: (harpersbazaar.com)

Автором вражаючою фотосесії стала Камілла Акранс. Для деяких знімків для Дженніфер підібрали чорно-білий купальник від Chanel і гумову шапочку від Vex Clothing.

Фото: (harpersbazaar.com)

На обкладинці ж вона постала в яскравій сукні від Gucci.

Фото: (harpersbazaar.com)

Артистка, яка вже близько 30 років працює в шоу-бізнесі, зізналася, що у неї ще багато цілей і енергії і вона не збирається "йти на спокій".

"Іноді я втомлююся. Дуже втомлююся. Але я ніколи не думаю: "Я не хочу цього робити". Я просто думаю, що іноді потрібна перерва. Я правда вважаю, що у мене ще дуже багато справ і цілей. Я не впевнена, що коли-небудь дійду до такого моменту, коли задоволено подумаю: "Я зробила все. Я більше не можу. Мені нема чого більше сказати." Сподіваюся, цей день ніколи не настане", - заявила Джей Ло.

Фото: (harpersbazaar.com)

Зірка також зазначила, що жінкам складніше бути успішними в цій індустрії через невпевненість в собі.

"Дюжина людей може сказати тобі, що ти чудова, але саме цей один, що сумнівається, пригнічує тебе. Один цей голос застряє в тебе в голові, - каже співачка. – І тоді, нарешті, ти кажеш собі: "Почекай, все правильно, ти багато працювала, щоб добитися всього цього. І знаєш, що? Вітаю тебе. У тебе все добре, дитинко. Розслабся".

Фото: (harpersbazaar.com)

Лопес розповіла, що зараз вона дуже щаслива в особистому житті, адже у неї є двоє чудових дітей і коханий чоловік.

"У мене двоє прекрасних дітей і приголомшливий бойфренд. Я ще не все зрозуміла, і все далеко від досконалості, але я дуже пишаюся тим, що після всього того, що мені довелося пережити, я все ще оптимістична і сповнена надій", – додала знаменитість.

Фото: (harpersbazaar.com)

Зараз Джей Ло зустрічається з бейсболістом і бізнесменом Алексом Родрігесом. Зірки почали жити разом у грудні 2017, а навесні 2018 Алекс купив співачці одну з найдорожчих квартир в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що в 2018 році на екрани вийшла комедія "Почни спочатку" у головній ролі з Дженніфер Лопес, а також її новий альбом Por Primera Vez.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес в розкішному платті справила фурор на прем'єрі фільму. Зірка відвідала прем'єру фільму "Почни спочатку" в Нью-Йорку і вибрала для виходу в світ шикарне рожеве плаття від Giambattista Valli з довгим шлейфом.

Ми також повідомляли, що дочка Дженніфер Лопес зіграла головну роль в кліпі мами. Для Емми ця робота стала акторським дебютом, а для її мами — режисерським, оскільки вперше зірка сама зрежисирувала відео.