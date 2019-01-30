49-річна Дженніфер Лопес похвалилася ідеальним пресом

Співачка влаштувала собі 10-денний марафон без цукру
49-летняя американская певица Дженнифер Лопес, которая устроила пижамную вечеринку на Рождество, регулярно восхищает своих поклонников подтянутой фигурой и роскошными формами. При этом все это не достается звезде просто так - она постоянно работает над своим телом в спортзале и старается правильно питаться, а результатами уже делится в соцсетях.
Так, на последнем фото в Instagram Лопес хвастается упругими мышцами и идеальным прессом.
На фото ДжейЛо позирует у камина в лосинах, спортивном бюстгальтере и шапке.
"День 9 и такое чувство... будто я не могу дождаться Дня 10. Кто еще с нами?" - написала артистка под снимком.
Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)
Отметим, что поп-звезда и ее бойфренд, 43-летний бейсболист Алекс Родригес решили сесть на жесткую диету после праздников и на 10 дней отказаться от сахара и углеводов. Они призвали поклонников присоединиться к ним и запустили марафон "10 дней без сахара и углеводов".
Что ж, судя по снимку Лопес, он более чем эффективен и помогает добиться плоского живота и подтянутой фигуры.
Фото: Дженнифер Лопес (instagram.com/jlo)
Напомним, недавно, Дженнифер Лопес восхитила великолепной фигурой в необычной съемке для глянца.
Кроме того, певица Дженнифер Лопес недавно выпусти клип, в котором главную роль сыграла ее дочь.
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