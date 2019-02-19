49-річна Дженніфер Лопес оголилася заради танців біля пілона (відео)

Зірка показала приголомшливу пластику і ідеальне тіло

Всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес не перестает удивлять цветущим внешним видом и способна дать фору молодым коллегам. Так, 49-летняя звезда ради роли танцовщицы в стриптиз-клубе занялась танцами у пилона. Тренировками своей невести поделился ее жених Алекс Родригес в Instagram.

Джей Ло сыграет в фильме Hustlers, потому она начала усиленно упражняться, чтобы освоить тонкости профессии стриптизерши. В своих Instagram Stories Алекс опубликовал пару видео, на которых актриса тренируется на каблуках в шортах и топе. Ее пластике и роскошному подтянутому телу можно только позавидовать.

Увидев, что возлюбленный за ней шпионит, артистка даже немного пришла в смятение, ведь совершенно не ожидала прицела камеры.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала трептное фото со своим женихом Алексом Родригесом. На снимке певица сидит у ног возлюбленного, расслабленно оперевшись спиной.

Ранее Дженнифер Лопес попала под прицел модных критиков из-за неудачного наряда со шляпой, в котром она пояилась на церемонии вручения "Грэмми 2019".

К слову, Дженнифер Лопес немало времени уделяет усиленным занятиям спортом, что помогает ей держать в порядке фигуру. Она не упускает возможности демонстировать стальной пресс на публике.

Видео: РБК-Украина