46-річна Вікторія Бекхем вразила мережу молодим зовнішнім виглядом на фото без макіяжу

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка показала нове провокаційне фото

Вікторія Бекхем знову стала предметом обговорень в мережі. 46-річна бізнесвумен, а також ікона стилю і краси опублікувала фото, на яке додала анімовану картинку – макияжную пензлик для обличчя. «Це Pride month... І хто захопить мій Instagram цього тижня?! Повна лінійка найближчим часом!», – написала вона під знімком. На ньому вона позує в квітчастому халаті, з зав'язаним рушником на голові і практично без мейк-апу. На лиці в неї нанесено тільки тональний крем і легкий блиск. Вона здивовано відкрила рот, дивлячись убік. Виглядає Вікторія настільки свіжо і мило, що шанувальники не змогли утриматися від слів захоплення. Вони почали хвалити красу дружини Девіда Бекхема і її нев'янучу молодість.

Нове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Чудова!

Ти виглядаєш видовищно

Чудова! Ти сяєш

Красуня

Моя королева

Вона до біса гарна

Вона іскриться красою

Вау, красива

Ти не виглядаєш більше, ніж на 29

Як їй це вдається?

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, шанувальники Вікторії не завжди настільки лояльні. Так, нещодавно вони розкритикували Вікторію за перебір з уколами краси. На думку фоловерів, вона «перестаралася» з губами, а також явно робила собі вилиці. «Ти використовувала Ботокс до або після того, як розробила новинку?», – написав один з фоловерів. «Що сталося з твоїми губами?», – додала ще одна фанаток, супроводжуючи текст emoji у вигляді бджіл.

На такі коментарі зірка ніколи не відповідає. А в інтерв'ю зізнається, що для квітучого зовнішнього вигляду їй досить правильного і регулярного догляду за собою. А також відвідування улюблених косметологів та масажистів. Втім, фахівці б'юті-сфери вважають інакше, стверджуючи, що Бекхем багато що змінила в своїй зовнішності.

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Автор: Lite