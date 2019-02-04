"40 хвилин на макіяж": Джамала розповіла про експрес-підготовку до виходу в світ

Співачка зізналася, скільки часу витратила на створення образу для Ukrainian Fashion Week

Популярная украинская певица Джамала призналась поклонником, колько заняло создание ее стильного look'а для выхода в свет. Об этом она написала в Instagram, показав образ, в котором посетила второй день Ukrainian Fashion Week.

Артистка представла перед поклонниками в платье от украинского бренда Lake Studio и утепленной джинсовой куртке от FLOW THE LABEL. Она призналась, что создание полноценного образа не заняло много времени, ведь макияж ей сделали за 40 минут, а прическу – всего за 30.

"Один день на поиски и выбор look'а: 40 минут на мейк и 30 минут на создание прически. И все это ради показа UFW, котрый длится 10-15 минут. Вот что значит "поддержать отечественного производителя"! А сколько времени у вас проходят сборы на важные события?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы отметили, что звезда выглядит великолепно, а у них самих сборы на важные мероприятия занимают куда больше времени.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Не знаю, что изменилось в Джамале, но она стала еще лучше! Новые фото просто шик", "Вы как всегда великолепны", "Джамала, ти прекрасна. Просто прекрасна", "Чем-то зачаровывает это фото", "Какая же вы красивая, я не могу", – с восторгом писали они.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала появилась на открытии Украинской недели моды сезона осень-зима 2019/20 в образе от украинских брендов.

Напомним, что недавно Джамала представила новый сингл о сильных духом женщинах, написанный номинатом на премию "Грэмми".

К слову, Джамала рассказала поклонникам трогательную историю родом из детства и попосила поделится своими добрыми делами.

Видео: РБУ-Украина