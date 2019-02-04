"40 хвилин на макіяж": Джамала розповіла про експрес-підготовку до виходу в світ

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, скільки часу витратила на створення образу для Ukrainian Fashion Week

Популярна українська співачка Джамала зізналася шанувальником, скільки часу зайняло створення стильного look'а для виходу в світ. Про це вона написала в Instagram, показавши образ, в якому відвідала другий день Ukrainian Fashion Week.

Артистка предстала перед шанувальниками у сукні від українського бренду Lake Studio і джинсовій куртці від FLOW THE LABEL. Вона зізналася, що створення повноцінного образу не зайняло багато часу, адже макіяж їй зробили за 40 хвилин, а зачіску – всього за 30.

"Один день на пошуки і вибір look'а: 40 хвилин на мейк і 30 хвилин на створення зачіски. І все це заради показу UFW, котрий триває 10-15 хвилин. Ось що значить "підтримати вітчизняного виробника"! А скільки часу у вас займають збори на важливі події?" - поцікавилася вона у підписників.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки зазначили, що зірка виглядає чудово, а в них самих збори на важливі заходи займають набагато більше часу.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Не знаю, що змінилося в Джамалі, але вона стала ще краще! Нові фото просто шик", "Ви як завжди прекрасні", "Джамала, ти прекрасна. Просто прекрасна", "Щось зачаровує це фото", "Яка ви красива, я не можу", – з захопленням писали вони.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала з'явилася на відкритті Українського тижня моди сезону осінь-зима 2019/20 в образі від українських брендів.

Нагадаємо, що нещодавно Джамала представила новий сингл про сильних духом жінок, написаний номинатом на премію "Греммі".

До речі, Джамала розповіла шанувальникам зворушливу історію родом з дитинства і попосила поділиться своїми добрими справами.

Відео: РБУ-Україна