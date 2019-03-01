Вам 20 років: Катя Осадча без макіяжу поділилася секретами "вічної молодості"

Шанувальники буквально прийшли в захват від краси і молодості ведучої

Катя Осадчая абсолютно не боится и не стесняется показывать своим подписчикам себя настоящую – без макияжа и элегантных вечерних платьях. Телеведущая достаточно часто публикует на своей instagram-страничке фото без грима. Правда, иногда находятся критики, только не в этот раз.

Так, Осадчая показа фото, сделанное в кабинете у косметолога. Телеведущая проходит различные процедуры и лицо залито ярким светом. Так что можно рассмотреть все изъяны… которых нет ;)

"Як ви готуєтеся до весни? #косметологлюбовмоя", - подписала фото Осадчая.

"Расскажите, что делаете у косметолога?" - спрашивет один из подписчиков.

"Очищення, масаж і зволоження за допомогою масок", - поделилась секретами Осадчая.

Катя Осадчая без макияжа (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники ведущей программы "Світське життя" буквально в один голос отметили, что их любимица выглядит превосходно – на "20 лет". Здесь следует указать, что в сентябре этого года Осадчей исполнится 36 лет. У известной ведущей есть два сына: 16-летний Илья от первого брака, а также двухлетний Иван от супруга и коллеги Юрия Горбунова.

Кстати, Ване исполнилось два года недавно – 18 февраля. Счастливые родители показали, что именно подарили маленькому имениннику.

Подписчики же Осадчей с первых минут засыпали ее восторженными комментариями:

Катя, вам ніби 20 років тут

Нереально красива шкіра обличчя, немов вже нанесений тональний крем

Ви, як завжди красиві, навіть без косметики!

Гарна... дуже гарна

Katya , you look great even without procedure

Кстати, ранее Катя Осадчая восхитила поклонников сразу двумя очень стильными весенними образами.

Так, ведущая появилась в элегантном комбинезоне красного цвета. И компанию ей составил Олег Винник.

А до этого Катя Осадчая восхитила фигурой в полупрозрачном платье. Тогда ведущая показала, как проходят съемки нового выпуска шоу Голос країни.