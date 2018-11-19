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18-річна українська спортсменка захопила мережу ідеальним тілом

Lite » Зірки 19.11.2018 - 07:15
18-річна українська спортсменка захопила мережу ідеальним тілом
Дарина Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дзюдоїстка здивувала шанувальників своєю зовнішністю

Дар'я Білодід, яка є чемпіонкою світу з дзюдо, поділилася на своїй сторінці в Instagram фото, яке викликало захват у її шанувальників.

Кадр був зроблений в одному з готелів Токіо (Японія).

На знімку можна побачити 18-річну дівчину в спортивному костюмі - топі і міні-шортах, які і підкреслили її спортивні форми.

18-річна українська спортсменка захопила мережу ідеальним тілом

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

"Це взагалі законно бути такою шикарною", "Неймовірна", "Неймовірно красива", "Вибухова суміш краси і сили", - написали фоловерів.

18-річна українська спортсменка захопила мережу ідеальним тіломДар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що Білодід у вересні 2018 року стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 48 кілограм, ставши наймолодшою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту.

18-річна українська спортсменка захопила мережу ідеальним тіломДар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

18 жовтня українка виграла юніорське першість планети в Нассау (столиця Багам), у вирішальній сутичці здолавши японку Сані Есиде.

18-річна українська спортсменка захопила мережу ідеальним тіломДар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Нагадаємо, раніше Дарина Білодід проговорилася про "другий" кар'єрі.

Відео: РБК-Україна

Новини України фотоInstagramДарья Белодед
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