13-річна дочка Олі Полякової станцювала на пілоні (фото)

Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники зоряної дитини Полякової в захваті від її танцювальних здібностей

Дочка знаменитої співачки Олі Полякової, яка нещодавно здивувала шанувальників новим екстравагантним одягом, 13-річна Маша Полякова захопилася зовсім недитячим заняттям. Вона почала займатися танцями на пілоні. Нещодавно Марія Полякова виклала новий знімок прямо на танцювальному пілоні у своєму акаунті в соціальній мережі Instagram.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashapolyakova

На фото дівчина в яскравій футболці і коротких шортиках звисає вниз головою на пілоні. Слід зазначити, що багато передплатників Маші оцінили знімок і завалили дівчину коментарями зі словами похвали і підтримки.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/mashapolyakova

Треба сказати, що сама співачка поки що ніяк не коментувала нове хобі своєї дочки.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова порадувала фанатів новою відвертою піснею.

Раніше ми писали, що Оля Полякова знялася в шкіряних панчохах в новій фотосесії.

Відео: (video.rbc.ua)