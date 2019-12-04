В 12-й раз: Сергій Бабкін розсекретив особливу родинну традицію на новий рік

Відомий український артист Сергій Бабкін на знімальному майданчику святкового шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповів, чи має особливі плани святкування Нового року, і поділився особистою сімейною традицією.

Популярний музикант і актор розповів про особливий сімейний підхід до святкування новорічних свят. Виявилося, Сергій Бабкін не любить все планувати далеко заздалегідь, натомість артист впевнений в одному – свята він проведе в оточенні родини.

"Новий рік я зазвичай зустрічаю з сім’єю. Минулого року ми були в Фінляндії, а саме – в Лапландії, каталися на лижах. А це свято, мабуть, відсвяткуємо вдома, адже поки планів на подорож ми не маємо, – прокоментував Сергій Бабкін в ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна". – Ми така родина, яка ніколи ні до чого не готується. У нас є єдине правило – в Новий рік ми завжди відпочиваємо. Це родинне свято! Одного разу лише був промах, але тоді в мене ще не було родини. Ми збираємося, разом прикрашаємо живу ялинку, десь 20-го грудня, й вже маємо святковий настрій".

Крім того, музикант поділився особливою сімейною традицією, яку вигадала його дружина Сніжана. Вона вже встигла міцно закріпитися, як обов’язковий новорічний ритуал загадування бажань в родині Бабкіних.

"У 2020-му ми з Сніжаною разом 12-й раз святкуватимемо Новий рік і вдванадцяте на маленькому папірці будемо писати 12 побажань, які потім звернемо в трубочку, засунемо в новорічну кульку (кожен у свою). А наступного року дістанемо старі, прочитаємо й проаналізуємо, що здійснилося, а що ні, й зробимо це знову", – поділився Сергій Бабкін за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Сергій Бабкін на зйомках новорічного шоу (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, що не так давно Сергій Бабкін відсвяткував день народження. З такої нагоди його дружина Сніжана опублікувала романтичні знімки з сімейного альбому. Кадри були зроблені в різні періоди життя закоханих.