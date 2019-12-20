100 000 годин у студії: Gena Viter став переможцем одразу у двох номінаціях на премії "Музична платформа"

Gena Viter і Полиграф ШарикOFF (фото: прес-служба артиста)

У лідерах - композия "VODA" від Gena Viter

Український виконавець Gena VITER в 2019 році провів 100 000 годин у студії, 10 000 годин на репетиційній базі, а на премії М1 Music Awards співак проскакав на коні на червоній доріжці, але всі ці зусилля були винагороджені.

18 і 19 грудня пройшла всеукраїнська премія "Музична платформа", де Gena VITER отримав премію за ліричну композицію "VODA" і найгарячіший танцювальний хіт цього літа - дуетну пісню "Я ловлю кайф від життя", яку виконав з "Полиграфом Шариковым".

Gena Viter і Полиграф ШарикOFF (фото: прес-служба артиста)

GENA VITER: Я дуже щасливий, що в цьому році став володарем одразу двох нагород. Я хочу подякувати всій своії команді, це наша спільна перемога: продюсер проекту Олександр Порядченко, саундпродюсер Томаш Лукач і pr-director Ганна Матосьян - це не просто люди, з якими ми працюємо, це моя творча сім'я. Вітаю всіх з наступаючим Новим Роком, бажаю всіх благ. Ваш Gena VITER!

До рчі, нагадаємо, що співачка TAYANNA також отримала престижну музичну нагороду! "Піснею 2019 року" за версією ЦМузичної платформи" визнали сингл співачки TAYANNA "Як плакала вона".