10 найневдаліших зоряних татуювань, які змусять вас задуматися перед походом в тату-салон

Захоплення татуюваннями – одна з найбільших слабкостей зірок. Багато хто намагається увічнити якийсь знаковий або інтимний момент, надихнутися або підтримувати себе певним девізом... Ми вже писали про найнесподіваніші малюнки на тілах у знаменитостей. Але часом татушки виходять і зовсім безглуздими або зрадницьки втрачають свою актуальність. У нашій добірці – найбезглуздіші малюнки, які можуть змусити вас передумати йти до тату-салону.

Зейн Малік

У коханого Джіджі Хадід та майбутнього молодого батька маса татуювань. Але звичка залишати на тілі свої любовні захоплення зіграла з ним злий жарт. Так, зараз на грудях у хлопця красуються очі чарівної Хадід, з якою він багато раз сходився й розходився. А на біцепсі є мультяшне татуювання екс-коханої Зейна – Перрі Едвардс. Її довелося терміновим чином прикрити іншим татуюванням, коли Малік закрутив роман з Джіджі.

Зейн Малік – дуже романтична натура (фото: instagram.com/zayn)

Ріанна

Подібна ситуація склалася у ще однієї популярної виконавиці – Ріанни. На руці співачки набита камуфляжна акула, яка стала символом відносин з Дрейком і їхньої спільної поїздки в акваріум в Торонто. Така ж є і у самого канадського репера. Зараз зірка в нових відносинах, а рибка загубилася серед безлічі інших малюнків на тілі успішної бізнесвумен.

Ріанна рідко зраджує своєму тату-майстру (фото: instagram.com/bangbangnyc; прінтскрін cosmopolitan.com)

Пінк

Дивно було б уявити Пінк з чимось по-дівчачому передбачуваним: квіткою, сердечком або зіркою... Щоб увічнити знакові моменти, виконавицявибрала щось оригінальніше. Так, на її потилиці красується штрих-код, який містить дату її народження, впуску одного з її альбомів, а також щасливе число співачки – 13.

На шиї Пінк красується штрихкод (фото: instagram.com/pink)

Лана Дель Рей

Одна з найбільш меланхолійних зірок сучасності звикла оспівувати любов, смерть і бажання залишатися вічно молодою. Той же посил увічнений і на її руці. «Померти молодим», – написано на внутрішній стороні її безіменного пальця. За словами дівчини, це було бажання приєднатися до улюблених музикантів, які покинули цей світ у юному віці.

Співачка обожнює багатозначні написи (фото: instagram.com/lanadelrey; прінтскрін cosmopolitan.com)

Райан Гослінг

Тату голлівудського серцеїда – найкращий приклад того, що таку тонку роботу треба довіряти тільки профі. Малюнок нагадує, за словами самого Райана, кактус. Але насправді це рука монстра, яка випускає криваве серце. Зробив татуювання, зрозуміло, сам актор.

Актор зробив тату сам (фото: прінтскрін cosmopolitan.com)

Кара Делевінь

Скандальна модель Кара Делевінь завжди зізнавалася, що татуювання – її слабкість. Причому є серед них і дуже неординарні. На її вказівному пальці красується лев – знак гороскопу популярної моделі. А напис на її ступні говорить: бекон. Автор обох тату – відомий у колах зірок тату-майстер Bang Bang.

Бунтарка Кара увічнила бекон (фото: instagram.com/caradelevingne)

Джастін Бібер

Солодкоголосий співак – ще один шанувальник робіт Bang Bang. Але серед безлічі незвичайних малюнків на тілі чоловіка Хейлі Бібер окремо стоїть простакуватого виду сова. Зараз її важко розглянути за масою інших малюнків, але раніше вона викликала безліч питань у фанатів Джастіна.

Джастін обожнює свої малюнки, включаючи сову (фото: instagram.com/haileybieber; прінтскрін cosmopolitan.com)

Джонні Депп

Знаменитий актор – ще одна «жертва» невдалого роману. Так, на честь своєї колись коханої дружини Ембер Херд він зробив татуювання на пальцях «Slim» (тонка) – таке ласкаве прізвисько він дав дружині. Після скандального розлучення і звинувачення в домашньому насильстві слово помінялось на «Scum» (щось на зразок покидьок).

Джонні "помстився" Ембер (фото: instagram.com/johnnydepp; прінтскрін cosmopolitan.com)

Кендалл Дженнер

Одна з сестер знаменитої династії Кардашьян-Дженнер називає своє татуювання на внутрішній стороні губи не інакше як помилкою молодості. Напис «мяу» був зробилений в нетверезому стані і не несе ніякого таємного сенсу. «Я просто хотіла сказати цим, що у мене татуювання на обличчі», – жартує дівчина.

Кендалл Дженнер не шкодує про тату, але й не в захваті (фото: прінтскрін cosmopolitan.com)

Кайлі Дженнер

«Розсудливість» – непомітне, але глибоке татуювання 22-літньої мільярдерки. За словами Кайлі, що виросла на очах у мільйонів, вона відчувала необхідність зробити малюнок, щоб не зійти з розуму від такого ритму життя. Але ось реалізація виявилася досить дивною: дівчина вибрала фонетичне написання слова.

Кайлі вирішила зберегти розум дивним чином (фото: прінтскрін cosmopolitan.com)