"10 місяців потому": Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком

Маленькому Михайлику виповнилося 10 місяців
Щасливі батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов із задоволенням діляться в мережі милими і забавними моментами зі свого сімейного життя, а також показують, як росте їх синочок Михайло, якого вдома ласкаво називають Майкл. Так, нещодавно зіркова парочка вирішила сама написати книгу казок для малюка, а процес закарбувала на смішне відео. 5 жовтня їх синочку виповнилося 10 місяців і люблячі мама і тато привітали його в мережі.
Регіна показала справжню сімейну ідилію - на милому фото вона і синочок зворушливо цілують тата. Знімок зроблений під час прогулянки на вулиці, так що всі одягнені досить тепло, а дитина в шапочці і комбінезоні.
"#10місяців потому) @vladtopalovofficial + @reginatodorenko = три ведмедя. Люблю вас, мої пацани", - написала телеведуча.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (instagram.com/reginatodorenko)
Топалов теж не залишився осторонь і поділився чарівним кадром, на якому він тримає сина на руках і цілує його, а малюк задоволено посміхається. До речі, на цьому фото добре видно обличчя хлопчика.
"З днем народження, рідний мій чоловічок!" - прокоментував співак.
Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)
Розчулені підписники тут же почали гадати, на кого більше схожий маленький Майкл і залишили багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко в ультракороткій сукні полонила витонченою фігурою. Телеведуча отримала російську премію "ТЕФІ" в категріям "Краще ранкове шоу" за свій проект про дітей "Регіна +1".
Раніше Регіна Тодоренко в напівпрозорому вбранні умилила романтичним фото з чоловіком Владом Топаловим.