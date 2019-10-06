"10 місяців потому": Тодоренко і Топалов зворушили сімейною ідилією з синочком

Щасливі батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов із задоволенням діляться в мережі милими і забавними моментами зі свого сімейного життя, а також показують, як росте їх синочок Михайло, якого вдома ласкаво називають Майкл. Так, нещодавно зіркова парочка вирішила сама написати книгу казок для малюка, а процес закарбувала на смішне відео. 5 жовтня їх синочку виповнилося 10 місяців і люблячі мама і тато привітали його в мережі.

Регіна показала справжню сімейну ідилію - на милому фото вона і синочок зворушливо цілують тата. Знімок зроблений під час прогулянки на вулиці, так що всі одягнені досить тепло, а дитина в шапочці і комбінезоні.

"#10місяців потому) @vladtopalovofficial + @reginatodorenko = три ведмедя. Люблю вас, мої пацани", - написала телеведуча.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Топалов теж не залишився осторонь і поділився чарівним кадром, на якому він тримає сина на руках і цілує його, а малюк задоволено посміхається. До речі, на цьому фото добре видно обличчя хлопчика.

"З днем народження, рідний мій чоловічок!" - прокоментував співак.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Розчулені підписники тут же почали гадати, на кого більше схожий маленький Майкл і залишили багато теплих відгуків.

оооооо як милоооо

Копія мама

На маму схожий

Зіронько який! З днем народження! Щастя вашій родині!

Який милий дитина

утии який))

Мамин синочок

На Регіну сильно схожий)

Рости здоровенький на радість всім

Дуже миле фото! Щастя вам!

Міша щекастик

Сім'я ТТ, ви чарівні

Такі зайчики, милі

наймиліша сім'я! Люблю вас!

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко в ультракороткій сукні полонила витонченою фігурою. Телеведуча отримала російську премію "ТЕФІ" в категріям "Краще ранкове шоу" за свій проект про дітей "Регіна +1".

Раніше Регіна Тодоренко в напівпрозорому вбранні умилила романтичним фото з чоловіком Владом Топаловим.