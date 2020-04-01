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«Від пацанки до панянки» за одну ніч запобіг півсотні підліткових суїцидів

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 13:35
«Від пацанки до панянки» за одну ніч запобіг півсотні підліткових суїцидів
Фото: Новий канал

Близько 50 звернень про бажання підлітків вчинити суїцид.

З кожним тижнем учасниці реаліті «Від пацанки до панянки» дедалі більше розкриваються перед глядачами Нового каналу. Зі сльозами на очах і пекучим болем у серці пацанки розповідають про трагічні події з минулого, які зробили їх такими, якими вони є зараз

Проект «Від пацанки до панянки» – не треш– шоу. Це соціальна платформа, покликана доносити важливий меседж: хоч що б сталося в житті, вихід є завжди. І є люди, які готові допомогти тобі впоратися з життєвими труднощами. Головне – не мовчати.

Приємно, коли телевізійні проекти підтримують соціальну активність. Але ще приємніше, коли вона дає плоди. Вчора, 30 березня, під час трансляції сьомого епізоду «Від пацанки до панянки» Новий канал запустив соціальну рекламу з акторами «Перших ластівок», серії яких можна подивитися по вівторках і четвергах о 12:00 на YouTube. У ролику були вказані контакти Національного дитячої гарячої лінії «Ла Страда– Україна». Завдяки цьому близько 200 людей звернулися в організацію, щоб поділитися своїми проблемами і попросити про допомогу.

«Ми отримали майже 200 звернень, — написала у своєму пості у Facebook Олена Кривуляк, координатор національних «гарячих» ліній «Ла Страда– Україна», — 184, якщо бути точною. Від підлітків з різних куточків України – з мегаполісів та маленьких сіл; від тих, кому 12 і тих, кому 18; від тих, хто живе у повній сім'ї і тих, чия мама померла; від тих, хто шукає сенс життя і тих, хто його не бачить.

Підлітки дзвонили і писали абсолютно з різними ситуаціями. Хтось дуже соромився і не знав, як почати; хтось разів 5 кидав слухавку і тільки потім починав говорити; хтось одразу плакав і не міг заспокоїтися; а хтось просто сказав: «Я не знаю, навіщо подзвонив... Мені здається, що я нікому не потрібний... І я так сильно хотів би почути, що, можливо, хоч вам я потрібний...»

Близько 50 звернень щодо бажання підлітків вчинити суїцид. Я пишу цю цифру, і мурахи бігають по моїй шкірі… Близько половини звернень про насильство і жорстоке поводження з дітьми з боку батьків. І зараз, в період карантину, все ще більше загострюється...

«Від пацанки до панянки» за одну ніч запобіг півсотні підліткових суїцидів

...І один дзвінок від хлопчика, який втратив свою маму... Важкий... Емоційно... Дуже... Той момент, коли ти чуєш щирі сльози дитини і стримуєш себе, аби теж не розревітися... Вийшло втримати себе в руках... Ми довго розмовляли... Про різне... Зате тепер я знаю, що в нього є собака А знаєте, яке це щастя мати собаку у дитинстві. Посмішка...

«Від пацанки до панянки» за одну ніч запобіг півсотні підліткових суїцидів

Це була складна ніч... Але ми впоралися. Ви запитаєте, чи ми стомлені? Скажу відверто — так. Але ми безмежно щасливі. Просто щасливі, коли відчуваємо посмішку, коли бачимо веселий смайлик, коли чуємо такі прості, а водночас такі найважливіші слова – «дякую, що ви є». І після такого тепла нашу втому як рукою знімає. Для нас так важливо, щоб кожна дитина була почута, щоб кожен підліток отримав підтримку. І ми зробимо для цього все, що в наших силах. А сил у нас дуже багато»

«Від пацанки до панянки» за одну ніч запобіг півсотні підліткових суїцидів

Якщо тобі боляче, самотньо, відчуваєш занепад сил і відчай, не мовчи! Телефонуй на Національну дитячу гарячу лінію: 0800500225 (безкоштовно з мобільних і стаціонарних номерів телефонів по всій території України), 116111 (безкоштовно з будь– якого мобільного оператора). Або переходь на Instagram– акаунт @childhotline_ua для онлайн– листування.

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