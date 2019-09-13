"З крихітками": Леся Нікітюк спокусила розкішними грудьми

Як зазвичай, Нікітюк надихає ідеальним почуттям гумору
Леся Нікітюк зважилася на дуже пікантне фото! Українська телеведуча, звичайно ж, не проти показувати свої образи в купальниках. І все ж Нікітюк складно віднести до плеяди "найвідвертіших" українських зірок. Забавно, що раніше Настя Каменських пояснила, чому стала рідше показує пікантні фото!
І ось, шанувальники Лесі, нарешті, дочекалися від неї "солодкої пікантності". На своїй сторінці в мережі instagram телеведуча опублікувала справді спокусливе фото. У кадрі бачимо тільки пишну зону декольте телеведучої. А також... лохину!
Справа в тому, що свій новий пост Нікітюк супроводила забавним підписом, вкотре продемонструвавши тонке почуття гумору. Нікітюк оформила підпис в стилі спам-повідомлень, які часто можна зустріти від шахраїв в коментарях публічних людей - коли обіцяють високі заробітки.
“Люда, я ось з крихітками лохину збираю і заробляю по 60 т на тиждень! Взагалі не скаржуся, я навіть зі смартфона збираю, там немає нічого складного, головне щоб в наявності було! Якщо у вас є бажання загляньте на мою сторінку", - пише Нікітюк.
Леся Нікітюк блиснула пишними формами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Кадр Нікітюк супроводила і гео-міткою, вказавши, що знімок був зроблений в Житомирській області. На даний момент ведуча їздить по Україні зі зйомками нової програми про подорожі.
А ось шанувальники Леся буквально засипали її захопленими коментарями. І до речі, чимало відгуків відносяться саме до почуття гумору Нікітюк.
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.
Також до цього сонячна Леся Нікітюк на тлі стародавньої пам'ятки спантеличила мережа.