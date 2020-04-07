«Ревізор» Юлія Панкова перевірить роботу закладів під час карантину

Тільки на Новому каналі ви дізнаєтеся, чи дотримуються заклади Києва санітарно-гігієнічних норм під час пандемії коронавірусу. Все це – у спецвипусках «Ревізор. Карантин»

Пандемія COVID-19 кардинально змінила життя українців. За три тижні самоізоляції людям довелося звикати до режиму #залишайсявдома, ходити по продукти в масках, рукавицях та з антисептиком. А домівки перетворити на робочі офіси, ресторани та кінотеатри.

Адаптуватися до карантинних реалій повинні були і заклади, що продовжили свою роботу, – магазини, ресторани, кафе та заправки. Ведуча проекту «Ревізор» на Новому каналі Юлія Панкова перевірить, чи дотримуються вони особливі санітарні норми під час карантину і змінилася якість їх сервісу.

– Команда «Ревізора» працює, аби ви були в безпеці, – каже Юля. – Адже недбалість у роботі закладів може призвести до жахливих наслідків – інфікування клієнтів коронавірусом. Ми перевіримо, чи дотримуються безпеки, вимог та норм МОЗу в закладах харчування та на заправках. За останній тиждень до нас звернулося багато українців із проханням перевірити заклади, в яких вони замовляють їжу. Ми обов’язково їх ревізуємо! А ще прослідкуємо, як кур’єри служби доставки привозять вам продукти.

Під час ревізій вся знімальна група «Ревізора» дотримуватиметься всіх карантинних засобів безпеки.

– Команда вже зробила тести на коронавірус, – розповідає креативний продюсер Катерина Назаренко. – Лише маючи негативний результат лабораторних тестів на руках, група буде виїжджати на локації. І перед кожною наступною ревізією знову робитиме тест. Під час знімань всі будуть у масках, рукавичках, бахілах та з дезінфекторами.

А ще ведуча Юлія Панкова озброїться пристроєм – люмінометром. Він здатен виявити небезпечні мікроорганізми, їх кількість та невидимий бруд на поверхнях.

– Ми перевіримо на чистоту все, до чого зазвичай торкаємося в магазинах, – каже Юля. – Кошики, візки, відкриті фрукти та овочі в супермаркетах. Що може бути на усіх цих поверхнях?! І чому так важливо дотримуватись правил гігієни та надягати рукавички. «Ревізор» перевірить, чи не ризикують українці своїм здоров’ям, вирушаючи в магазини, заїжджаючи на заправку, замовляючи доставку їжі в умовах карантину. Відзнаку «Ревізор Рекомендує» отримають лише заклади, в яких безпечно!