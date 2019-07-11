"Не голюся і не миюся": Влад Топалов ошелешив пікантними подробицями весільної подорожі

Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов розповів подробиці свого побуту на відпочинку

Влад Топалов вирішив нарешті поділитися з шанувальниками деталями відпочинку своєї весільної подорожі. Нагадаємо, що Влад і Регіна Тодоренко на даний момент проводять весільну подорож у Греції. Разом із сином Михайлом, якому ще немає й року, щаслива сім'я насолоджується сонячними ваннами на острові Крит. При цьому довгий час Влад нічого не постив на своїй instagram-сторінці, що стосувалося б його відпочинку. Музикант лише ділився фото і відео з весілля, яке завершилося в Італії 3 липня.

І ось, Топалов опублікував пару відео, якими розсмішив шанувальників. Адже судячи з його розповідей, музикант веде на курорті "дикий спосіб життя".

Так, по-словами музиканта, під час своєї весільної подорожі він не голиться, не розчісується і більше того - не миється. Мовляв, навіщо, якщо є море поруч?!

“Ну ось я і доповз до Stories.Як ви бачите, я не голюся, не причісується. І так, я не миюся. Я миюся раз на кілька днів. Ну бо є море, солона вода. Цілком комфортно себе почуваю. Ніяких у мене з цим немає проблем. Більш того, у моєї дружини немає з цим жодних проблем", - коментує відео Топалов.

При цьому на відео музикант кудись іде. Можливо на пляж. Відповідне відео з'явилася в Twitter-блозі MyGlamWish.

На відео Топалов також показує шанувальникам свою невелику борідку і вусики. Музикант запитує у фоловерів, що йому робити з цією бородою - відрощувати далі або поголити.

“Я ось думаю, відпускати мені ось це ось, що у мене росте... Це ж не борода та не вуса - це якась дрібниця, але росте. Загалом я якийсь вяленький", - підсумував Топалов.

Також трохи пізніше в своєму Instagram Stories музикант опублікував декілька фото з відпочинку. Швидше за все знімки були зроблені на пляжі. На фото Топалов позує в дзеркальних сонцезахисних окулярах - це, до речі, тренд минулого сезону, який все ще актуальний в цьому році.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Відзначимо, що на даний момент головний інформ привід навколо пари - нові фото з їхнього весілля. Пишне торжество пройшло 3 липня в італійському місті Сорренто. Тоді Влад і Регіна особливо не публікували фото урочистості. І ось нарешті зоряна пара починає потроху показувати багатомільйонній армії шанувальників деталі своїх образів і т. д. Так, Регіна і Влад з'явилися на обкладинці відомого глянцю, позуючи у весільних нарядах.

Також до цього Тодоренко зізналася у своїх сміливих експериментах. Телеведуча довела маму до сліз змінами у зовнішності.