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Зимова дієта: 4 продукти, які необхідні організму в морозний сезон

Lite » Краса і здоров'я 04.12.2018 - 08:58
Зимова дієта: 4 продукти, які необхідні організму в морозний сезон
Фото: (pxhere.com)

Червоний перець додасть енергії і зміцнить імунну систему

Зима — це холодна погода і підвищена ймовірність захворіти, а часом навіть і депресивний настрій. Щоб уникнути подібних проблем, експерти рекомендують переглянути свій раціон, підібравши правильні продукти, передає Cosmo.

1. Червоний перець

Вітамін С додає енергії і зміцнює імунну систему, що особливо важливо в холодну пору. Всі знають, що для цього потрібно їсти цитрусові, але в червоному перці вітаміну С більше, ніж в апельсині! А також є каротиноїди, які не тільки надають йому яскравий колір, але і є потужними антиоксидантами.

Зимова дієта: 4 продукти, які необхідні організму в морозний сезон

2. Риба

Холодна погода, крім іншого, псує шкіру обличчя, і любов до риби допоможе це виправити. Жирні кислоти омега-3 і омега-6 подбають про неї, оскільки вони є частиною клітинних мембран зовнішнього шару шкіри і запобігають зневодненню. Також допоможуть нормалізувати роботу серця, мозку і органів зору.

Зимова дієта: 4 продукти, які необхідні організму в морозний сезон

3. Банани

Як відомо, організм виробляє "гормон щастя" серотонін з триптофану, який міститься в бананах (а також в молочних продуктах, рибі, сої, мигдалі і арахісі). Крім того, банани смачні і досить поживні.

Зимова дієта: 4 продукти, які необхідні організму в морозний сезон

4. Гриби

Відмінне доповнення до зимового раціону харчування — їх антивірусні та антибактеріальні властивості, які добре вивчені. Печериці багаті вітаміном D, який покращує імунітет. В грибах багато селену, ніацину, фосфору, калію, заліза,а також вітаміну С і білка.

Зимова дієта: 4 продукти, які необхідні організму в морозний сезон

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Відео: РБК-Україна

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