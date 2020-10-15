Жироспалюючі продукти і чищення: експерт розвіяла топ-5 міфів про експрес-схуднення

Бажаючі схуднути "на завтра" продовжують шукати спосіб за принципом "швидко і легко", але потрапляють у пастки, які лише поглиблюють проблеми із зайвою вагою і здоров'ям. Експерт по схудненню, нутриціолог Катя Медушкіна на сторінці в Instagram розвіяла топ-5 міфів про жироспалювання, в які вірять ті, хто худне.

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Топ-5 міфів про швидке схудненні, які не працюють:

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Міф №1. Жироспалюючі продукти

Найчастіше такі властивості приписують грейпфруту, селері та ананасу. Не існує продуктів, здатних розщеплювати жирові клітини.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жир - це резервний запас енергії, який використовується тільки у разі необхідності і відсутності такого запасу в інших джерелах. Попадання в травну систему будь-якого продукту не має ніякого відношення до процесу жироспалювання.

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Міф №2. Продукти з негативною калорійністю

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Таких не існує в природі, будь-який продукт має харчову цінністю. А те, що нібито на перетравлення цих продуктів ми витрачаємо більше калорій, ніж вони приносять, теж абсолютна пустушка.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Доведено, на перетравлення їжі організм витрачає в середньому 5-35% калорій, отриманих від спожитого продукту. Якщо ви жуєте салат, в якому 20 ккал на 100 г, то і ви витратите не більше 7 калорій.

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Міф №3. Краще схуднення – чистка

Очищення на ваш рівень сміливості - клізми, голод, монохарчування і т. д. Всі ці методики родом з лікувально-профілактичних дієт, які допустимі за показаннями та під наглядом спеціаліста. Крім проблем з ШКТ, такі маніпуляції вам нічого не принесуть.

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Міф №4. Навантаження з ефектом саун



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Плівка під штани і на бігову - це прямий шлях до зневоднення, підвищення ризиків серцево-судинних захворювань та іншого негативного впливу на здоров'я. Жир залишиться на колишньому місці, оскільки він фізично не здатен випаровуватися через пори шкіри, як вода.

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Міф №5. Бади для схуднення

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Мода на кольорові капсули змушує дівчат витрачатися на поповнення непідтверджених лікарем дефіцитів. Але головна мета у тому, що після курсу оздоровлений організм, мабуть, повинен перестати відкладати жирові запаси з булочок просто з почуттів вдячності.

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Не витрачайте ви час на перевірку на практиці міфів і помилок, адже нічого краще збалансованого харчування в дієтології ще не придумали!

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