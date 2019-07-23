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Засяємо! Дієтолог назвала список продуктів, які "змусять" шкіру світитися здоров'ям


Складаємо меню для сяючого вигляду

Надя Андрєєва – сертифікований фахівець з харчування і веллнес-коуч. За роки практики вона розробила безліч програм, спрямованих на відновлення і правильну роботу травлення. Що в підсумку відмінно позначається на загальному стані організму, нашії енергійності і, безумовно, зовнішньому вигляді!

Літнє меню має свої особливості (фото: nstagram.com/happynadyaz)

На днях Надя розповіла, які продукти потрібно включити літнє меню, щоб зробити шкіру здоровою, молодою і красивою. Для зручності вона розділила їх за категоріями. Отже.

Ці продукти є охолоджуючими видами білків і відмінно підходять для підтримки здоров'я шкіри влітку:

  1. Риба з холодних північних морів (лосось, сардини, оселедець).
  2. Білки яєць в невеликих кількостях.
  3. Тофу.
  4. Бобові (маш, адзуки і дрібна сочевиця).

Зі складних вуглеводів потрібно звернути увагу на:

  1. Кіноа.
  2. Батат.
  3. Рис.

Якісні жири для літа і здорової шкіри – це:

  1. Кокос.
  2. Авокадо.
  3. Дхі.
  4. Насіння (зовсім трохи і без горіхів).

Зверніть увагу на поєднання продуктів (фото: unsplash.com/Ola Mishchenko)

Відмінно підійдуть ягоди, кавун, зелені соки, вода з лаймом, трав'яний чай з коріандром, просто вода кімнатної температури. А ось споживання алкоголю (пива, червоного вина) і ферментованих напоїв типу квасу і комбучи (напій з чайного гриба) слід обмежити. З алкоголю можна дозволити собі келих білого вина, розведеного мінеральною водою з ягодами і листочками м'яти.

Ягоди і фрукти незамінні у літньому меню (фото: unsplash.com/Andrew Welch)

Що можна їсти з солодощів без шкоди для шкіри влітку? на солодке добре підійдуть муси, панна котта, рисовий пудинг, домашнє морозиво. Але при цьому слід уникати шоколаду і білої випічки.

Також Надя впевнена: справжнім порятунком для шкіри і травлення влітку стане роза, кокос, кінза і алое віра. Кінзу додаємо в салати, супи, а також застосовуємо зовнішньо. Для цього її потрібно дрібно пом'яти і прикладати до місць почервоніння і роздратування на шкірі. Троянду можна додавати в напої, їжу або використовувати в лікувальних цілях: протирати очі та обличчя настоєм з пелюсток. Кокос добре додавати в їжу і використовувати його масло для шкіри обличчя, тіла і волосся. Алое віра відмінно працює, якщо додавати його з ранку або перед їжею в теплу воду для пиття. Зовнішньо варто застосовувати увипадках висипань на шкірі.

Чим більше зелені, тим чистіше шкіра! (фото: nstagram.com/happynadyaz)

Є ще кілька продуктів, за які ваша шкіра скаже вам влітку "спасибі":

  • свіжий фенхель;
  • будь-які проростки;
  • огірок;
  • лайм;
  • м'ята;
  • кокосова стружка;
  • пророщений маш;
  • всі види капустяних (будь-яку капусту перед вживанням потрібно пом'яти).
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