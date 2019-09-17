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Уповільнює старіння: дієтолог назвала доступний продукт для квітучого вигляду

Lite » Краса 17.09.2019 - 14:33
Уповільнює старіння: дієтолог назвала доступний продукт для квітучого вигляду
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала поради по приготуванню страв для молодості шкіри

Продукти для краси і молодості шкіри необхідно включити в меню тим, хто хоче довше зберегти квітучий вигляд і залишатися здоровим і енергійним. Наприклад, бобові та страви з них – доступний і бюджетний варіант, який по кожному краману. А скільки користі здатні приснести чевица, квасоля і горох, багаті корисним рослинним білком! Про те, чому бобові варто додати в раціон жінкам після 30-ти, а також секретами їх приготування поділилася в Instagram діетолог-нутріциолог Лора Філіппова, яка раніше дала поради, як довше залишатися молодою.

Бобові - джерело рослинного білка, де його в залежності від виду до 40%. Людям ближче до 40-ка важливо змістити фокус уваги з м'яса на бобові, це допоможе уповільненню процесів старіння: горох, квасоля, сочевиця, маш, нут, соя.

Уповільнює старіння: дієтолог назвала доступний продукт для квітучого вигляду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим корисні бобові для організму:

Це міфи: дієтолог назвала фактори, які не впливають на схуднення

  • джерело вітамінів групи В і корисної клітковини
  • практично знежирений продукт, але добре насичує, тому ідеально підходить для дієтичного харчування
  • допомагають виводити надлишки холестерину
  • антиоксиданти у складі зміцнюють захисні функції організму
  • відрізняються високою концентрацією фолієвої кислоти

Уповільнює старіння: дієтолог назвала доступний продукт для квітучого вигляду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перед приготуванням бобові обов'язково замочувати, але можна пророщувати ( особливо смачно маш). Помаранчева сочевиця найніжныша і відмінно підходить для приготування супів-пюре.

Раніше дієтолог Олена Кален дала рекомендації, які допоможуть зробити живіт плоским і перерахувала продукти, які варто виключити з меню.

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