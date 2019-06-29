Засмага і вітамін D: дієтолог назвала важливі правила перебування на сонці

Вітамін D унікальний – людина може отримати його від сонячного світла, тим самим забезпечивши собі профілактику від безлічі хвороб. Але як правильно засмагати, щоб отримати норму активної речовини і не нашкодити організму? Про це розповіла на сторінці в Instagram професійний дієтолог Світлана Фус.

Ми знамо, що вітаміни надходять в організм, як правило, виключно з продуктів у нашому раціоні. Але це твердження не зовсім вірне. Наприклад, є унікальний вітамін, який людина може отримувати безпосередньо від сонця - вітамін D.

"Таким чином покривається до 80-90% потреб у формі вітаміну D3. А решта - забезпечується їжею, що містить біологічно активну форму у вигляді вітаміну D2", - запевняє експерт.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін D впливає на багато процесів, наприклад, засвоєння кальцію, фосфору. Так, без нього засвоюється тільки 10-15% кальцію з продуктів харчування. Цей вітамін сприяє зміцненню кісткової і м'язової тканини, допомагає впоратися з депресією, протистояти вірусам і бактеріям, попереджає шкірні захворювання і діабет.

Цікаво, що навіть навесні і влітку можна спостерігати дефіцит вітаміну D. Все тому, що часто ми не знаходимося достатньо на сонці, а наш раціон може бути бідним на цей вітамін.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Дефіцит вітаміну D є одним з найпоширеніших факторів виникнення проблем зі здоров'ям у світі. За різними оцінками, від 50 до 90% дітей і дорослих відчувають його недолік. Низький рівень вітаміну D асоціюють з частими переломами, проблемами з серцем, артеріальною гіпертензією і деякими онкологічними захворюваннями", - попереджає дієтолог.

Скільки сонця нам потрібно для повноцінного отримання вітаміну D? Щоб влітку отримати денну потребу в ньому, немає необхідності смажитися на годинами, цілком достатньо перебувати на сонці 10-15 хвилин. Але за умов, що:

ви знаходитесь 15 хв. на сонце з відкритими кінцівками;

на сонці ви знаходитесь в сонячні дні, між 10.00 і 15.00;

ви не використовуєте крем з УФ-фільтрами, який блокує синтез вітаміну D.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варто також згадати не хитрі правил здорової засмаги і бути дуже обережними під час перебування на сонці, особливо це стосується людей зі світлою шкірою. Сонячні ванни варто приймати дозовано, по троху збільшуючи час перебування на сонці до 15 хвилин, адже УФ-випромінювання є канцерогенним фактором.

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