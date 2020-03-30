Якщо на вихідних щось подхрумали: Каменських провела тренування жиросжигающую

Настя Каменських не перестає тримати в тонусі свою багатомільйонну армію підписників. Під час тривалого карантину і домашньої самоізоляції українських селебрітіс доводиться якось виходити з ситуації і нагадувати про себе фоловерам. Багато вирішили скористатися можливість виходити в онлайн-ефіри в мережі instagram. І однією з перших цей інструмент спілкування активно застосувала Каменських. На період карантину співачка вирішила спробувати себе у новому амплуа фітнес-тренера. Через день вранці Настя в прямому ефіру проводить повноцінне тренування! Так що відростити боки і "попи як у Кім" не вийде!

На початку тренування Настя вирішила скористатися можливістю і ще раз проанонсувати своє нове незвичайне відео. Так, в домашніх умовах Каменських записала коротке скетч-відео під назвою "Карантин". Пісня записана відразу ж на 5 мовах! При цьому за текст частково відповідав Потап. А ось текст іспанською написала Настя.

Більш того, Настя навіть сама змонтувала відео!

“Відео, яке я сама зняла, сама змонтувала. Льошка мені написав репуху. Іспанську частину я сама написала", — коментує Настя.

До речі, сьогодні, 30 березня Настя провела вже п'яте тренування!

“У понеділок потрібно тренувати нижню частину. Особливо якщо ви на вихідних щось подхрумали. Потрібно виганяти з тіла зайві калорие, які накопичилися. Буде тренувати нашу Кім" і ноги", — зазначає Каменських.

Тренування з Настею

Один з фоловерів Насті зазначив, мовляв, зараз чекають "страждання" — складності тренування.

“А страждати не потрібно! Давайт сприймемо це як якесь задоволення, кайф. Тому що нам все одно цього не уникнути. Нам у будь-якому випадку потрібно потренуватися. Я пам'ятаю цей час, коли мені теж було складно. Приходила на тренування млява. Але коли ти легше до цього ставишся, розумієш, що твоє тіло тобі буде так вдячно після тренування... І ти в суцільному кайфі", — мотивує виконавиця.

Відповідне відео було розміщено на youtube-каналі Glam Wish.

Як завжди, починаємо з розминки. На цей раз співачка пропонує почати з пробіжки на місці. При цьому ніжки потрібно піднімати якомога вище, торкаючись сідниць на згині.

"Біжимо і виганяємо всі калорії, які наїли під фільм", — коментує Настя.