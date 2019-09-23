На другому місці після харчування: дієтолог назвала несподівану причину, що гальмує схуднення

Експерт розповіла, що може привести до ожиріння
Сон – другий важливий фактор після харчування, що впливає на схуднення, адже без повноцінного відпочинку вночі погіршується обмін речовин і погано йде зайва вага, стверджує в Instagram дієтолог Крістіна Шеремтьева. До речі, експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина навчила розраховувати персональну швидкість схуднення, яка допоможе контролювати процес догляду зайвих кіло.
Другий за важливістю нічний гормон після соматотропіну – мелатонін. Цей гормон молодості і сну виробляється епіфізом головного мозку тільки в повній темряві. Він виконує важливі функції:
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При достатній концентрації мелатоніну в крові ми легко засинаємо і прокидаємося бадьорими, а при його хронічному недоліку стикаємося з серйозними проблемами:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
При нестачі мелатоніну ми переїдаємо на 500 ккал. Заповнюємо недолік енергії швидкими вуглеводами. Вони йдуть в жир.
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Мелатонін впливає на рівень бурого жиру (1% від маси тіла), який регулює наш теплообмін і допомагає спалювати більше калорій. При нестачі мелатоніну бурий жир трансформується у звичайний білий, і ми товстіємо, особливо обпливає талія.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як підтримувати рівень мелатоніну?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла про особливості раціону в холодну пору року.