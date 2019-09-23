На другому місці після харчування: дієтолог назвала несподівану причину, що гальмує схуднення

Сон – другий важливий фактор після харчування, що впливає на схуднення, адже без повноцінного відпочинку вночі погіршується обмін речовин і погано йде зайва вага, стверджує в Instagram дієтолог Крістіна Шеремтьева. До речі, експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина навчила розраховувати персональну швидкість схуднення, яка допоможе контролювати процес догляду зайвих кіло.

Другий за важливістю нічний гормон після соматотропіну – мелатонін. Цей гормон молодості і сну виробляється епіфізом головного мозку тільки в повній темряві. Він виконує важливі функції:

Відновлює і зміцнює клітини

Протистоїть старінню (найпотужніший антиоксидант)

Регулює жировий обмін і не дає нам товстіти

Покращує роботу шлунково-кишкового тракту

Допомагає справлятися зі стресами

Нормалізує артеріальний тиск

Підтримує правильний обмін речовин.

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При достатній концентрації мелатоніну в крові ми легко засинаємо і прокидаємося бадьорими, а при його хронічному недоліку стикаємося з серйозними проблемами:

Порушення сну

Рання менопауза

Ожиріння

Зниження імунітету

Зниження чутливості клітин до інсуліну (пряма доріжка до цукрового діабету)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При нестачі мелатоніну ми переїдаємо на 500 ккал. Заповнюємо недолік енергії швидкими вуглеводами. Вони йдуть в жир.

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Мелатонін впливає на рівень бурого жиру (1% від маси тіла), який регулює наш теплообмін і допомагає спалювати більше калорій. При нестачі мелатоніну бурий жир трансформується у звичайний білий, і ми товстіємо, особливо обпливає талія.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як підтримувати рівень мелатоніну?

Спіть в повній темряві. Якщо спите вдень, використовуйте маску для сну.

Не їжте на ніч важку їжу і вечеряйте за 3 години до сну.

Лягайте спати до півночі (пік вироблення гормону – між 24:00 і 5:00, але підвищується його активність вже з 21:00). Середня тривалість сну 7-8 год.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фолієва кислота, вітамін В6, магній і цинк сприяють виробленню мелатоніну.

Медитація або гаряча ванна перед сном знизять рівень кортизолу і підвищать вироблення мелатоніну у сні.

Частіше бувайте на сонці, щоб відключати вироблення мелатоніну в денний час. Тоді нічна концентрація його буде максимальною.

Раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла про особливості раціону в холодну пору року.