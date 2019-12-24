Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про інтервальне голодування

Експерт розповіла, чи є корисною дана схема живлення
Така система харчування, як інтервальне голодування, зараз стала досить популярною - однак про неї як і раніше ведеться безліч суперечок. Популярний дієтолог-блогер Інна Foodfit, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, дала відповідь на своїй сторінці в Instagram, чи дійсно періодичний голод корисний і ефективний.
Експерт зазначила, що за її досвідом, інтервальне голодування дійсно дає непоганий ефект.
Що робить ІГ:
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Інтервальне голодування — це спеціальне обмеження часу прийомів їжі, введення періодів, коли заборонено їсти і можна тільки пити воду. Ці проміжки (інтервали) можуть бути різними.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ось найпоширеніші схеми:
1. 36/12. Наприклад, ви повечеряли в 20 вечора, і наступні 36 годин можна тільки пити воду. Тобто пропускаємо ніч, день і ще ніч. Досить складна схема для першого разу. Раз у тиждень цілком достатньо.
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2. Голодування 24г раз в тиждень. Тут просто раз в тиждень пропускаємо добу. Пити в цей час можна і потрібно.
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3. 16/8 - на мій погляд, найкращий варіант, поєднання комфортного самопочуття та ефективності. Уявіть, що ви повечеряли в 20.00 і наступні 16 годин не їсте. Тобто сніданок буде 12.00. Важлива умова - в наступний проміжок 8 годин відведених для їжі треба укласти свій денний раціон. Періоди можна рухати, тобто можливо ви останній раз поїдете не 20, а в 18 вечора і тоді сніданок буде раніше. Або інші варіанти. 1-3 рази на тиждень застосовувати цю схему цілком достатньо.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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4. 14/10 - не найефективніший варіант, але ідеально для тих, хто тільки пробує інтервальне голодування. Так само як і попередня схема: 14 годин не їмо і наступні 10 годин куди вписують усі прийоми їжі.
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5. 20/4 менш популярний варіант. З моєї точки зору незручний, так як вмістити свій калораж в 4 години дуже важко і некомфортно.
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Важлива умова для позитивного ефекту - у період, коли їсти можна, їмо не все підряд, а відповідно до свого раціону. Не перевищуючи норму калорій і бжу. Зберігаючи чисті проміжки між прийомами їжі.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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