Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про інтервальне голодування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, чи є корисною дана схема живлення

Така система харчування, як інтервальне голодування, зараз стала досить популярною - однак про неї як і раніше ведеться безліч суперечок. Популярний дієтолог-блогер Інна Foodfit, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, дала відповідь на своїй сторінці в Instagram, чи дійсно періодичний голод корисний і ефективний.

Експерт зазначила, що за її досвідом, інтервальне голодування дійсно дає непоганий ефект.

Що робить ІГ:

Нормалізує рівень цукру крові. Зменшує стрибки цукру, допомагає при інсулінорезистентності.

Покращує метаболічну гнучкість, прискорює обмін речовин.

Сприяє зниженню тиску (що добре при гіпертонії)

Підвищує імунні властивості організму.

Сприяє зниженню холестерину.

Сприяє запуску процесів аутофагії.

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Інтервальне голодування — це спеціальне обмеження часу прийомів їжі, введення періодів, коли заборонено їсти і можна тільки пити воду. Ці проміжки (інтервали) можуть бути різними.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ось найпоширеніші схеми:

1. 36/12. Наприклад, ви повечеряли в 20 вечора, і наступні 36 годин можна тільки пити воду. Тобто пропускаємо ніч, день і ще ніч. Досить складна схема для першого разу. Раз у тиждень цілком достатньо.

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2. Голодування 24г раз в тиждень. Тут просто раз в тиждень пропускаємо добу. Пити в цей час можна і потрібно.

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3. 16/8 - на мій погляд, найкращий варіант, поєднання комфортного самопочуття та ефективності. Уявіть, що ви повечеряли в 20.00 і наступні 16 годин не їсте. Тобто сніданок буде 12.00. Важлива умова - в наступний проміжок 8 годин відведених для їжі треба укласти свій денний раціон. Періоди можна рухати, тобто можливо ви останній раз поїдете не 20, а в 18 вечора і тоді сніданок буде раніше. Або інші варіанти. 1-3 рази на тиждень застосовувати цю схему цілком достатньо.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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4. 14/10 - не найефективніший варіант, але ідеально для тих, хто тільки пробує інтервальне голодування. Так само як і попередня схема: 14 годин не їмо і наступні 10 годин куди вписують усі прийоми їжі.

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5. 20/4 менш популярний варіант. З моєї точки зору незручний, так як вмістити свій калораж в 4 години дуже важко і некомфортно.

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Важлива умова для позитивного ефекту - у період, коли їсти можна, їмо не все підряд, а відповідно до свого раціону. Не перевищуючи норму калорій і бжу. Зберігаючи чисті проміжки між прийомами їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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