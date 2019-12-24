ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про інтервальне голодування

Lite » Краса 24.12.2019 - 17:42
Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про інтервальне голодування
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, чи є корисною дана схема живлення

Така система харчування, як інтервальне голодування, зараз стала досить популярною - однак про неї як і раніше ведеться безліч суперечок. Популярний дієтолог-блогер Інна Foodfit, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, дала відповідь на своїй сторінці в Instagram, чи дійсно періодичний голод корисний і ефективний.

Експерт зазначила, що за її досвідом, інтервальне голодування дійсно дає непоганий ефект.

Що робить ІГ:

  • Нормалізує рівень цукру крові. Зменшує стрибки цукру, допомагає при інсулінорезистентності.
  • Покращує метаболічну гнучкість, прискорює обмін речовин.
  • Сприяє зниженню тиску (що добре при гіпертонії)
  • Підвищує імунні властивості організму.
  • Сприяє зниженню холестерину.
  • Сприяє запуску процесів аутофагії.


Інтервальне голодування — це спеціальне обмеження часу прийомів їжі, введення періодів, коли заборонено їсти і можна тільки пити воду. Ці проміжки (інтервали) можуть бути різними.

Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про інтервальне голодування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ось найпоширеніші схеми:

1. 36/12. Наприклад, ви повечеряли в 20 вечора, і наступні 36 годин можна тільки пити воду. Тобто пропускаємо ніч, день і ще ніч. Досить складна схема для першого разу. Раз у тиждень цілком достатньо.

2. Голодування 24г раз в тиждень. Тут просто раз в тиждень пропускаємо добу. Пити в цей час можна і потрібно.

3. 16/8 - на мій погляд, найкращий варіант, поєднання комфортного самопочуття та ефективності. Уявіть, що ви повечеряли в 20.00 і наступні 16 годин не їсте. Тобто сніданок буде 12.00. Важлива умова - в наступний проміжок 8 годин відведених для їжі треба укласти свій денний раціон. Періоди можна рухати, тобто можливо ви останній раз поїдете не 20, а в 18 вечора і тоді сніданок буде раніше. Або інші варіанти. 1-3 рази на тиждень застосовувати цю схему цілком достатньо.

Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про інтервальне голодування

Ілюстративне фото (pexels.com)


4. 14/10 - не найефективніший варіант, але ідеально для тих, хто тільки пробує інтервальне голодування. Так само як і попередня схема: 14 годин не їмо і наступні 10 годин куди вписують усі прийоми їжі.

5. 20/4 менш популярний варіант. З моєї точки зору незручний, так як вмістити свій калораж в 4 години дуже важко і некомфортно.

Важлива умова для позитивного ефекту - у період, коли їсти можна, їмо не все підряд, а відповідно до свого раціону. Не перевищуючи норму калорій і бжу. Зберігаючи чисті проміжки між прийомами їжі.

Шкода або користь: дієтолог розкрила правду про інтервальне голодування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Надія Пахирко розвіяла головні міфи про харчування за святковим столом. Дотримуючись порад експерта, можна уникнути переїдання і пережити новорічне застілля максимально безболісно.

Як вживати алкоголь на свята: правила безпеки від експерта Чому я не худну: дієтолог розкрила 10 частих помилок
Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся