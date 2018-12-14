Вороги схуднення: 3 продукту, які уповільнюють метаболізм

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Деякі з них багато хто вважають нешкідливими

З віком обмін речовин зазвичай сповільнюється, тому скинути зайві кілограми стає складніше. А якщо ви ще й вживаєте продукти, що уповільнюють метаболізм, то і зовсім практично неможливо. Деякі з них впливають на роботу ендокринної системи і гормони, і, в кінцевому рахунку, змушують калорії накопичуватися. При цьому ми можемо бути впевнені, що ці продукти нешкідливі, пише Elle.

Щоб не звести нанівець всі зусилля по схудненню, слід виключити з раціона наступні три продукти.

Цукор

Найочевидніший і в той же час самий складний продукт - адже цукор є в багатьох стравах, та й мало хто не любить солодке. Однак він - найбільший винуватець повільного метаболізму. Підвищення цукру в крові призводить до завищеного рівня кортизолу та інсуліну - одних з головних гормонів, що відповідають за метаболічні порушення в довгостроковій перспективі.

Як вважає американський дієтолог і доктор наук Аманда Лейдман, проблема десертів полягає ще і в тому, що в них геть відсутні харчові волокна, що означає, що перетравлюються вони вкрай повільно і важко.

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Оброблені злаки

Багато людей навіть не підозрюють про такі їх властивості. В першу чергу це білий рис, білий хліб і макаронні вироби, на упаковці яких не стоїть відмітка "з твердих сортів". Вони впливають на організм так само, як і цукор — заряджають тіло швидкими вуглеводами, в результаті чого інсулін швидко підскакує.

Більше того - глютен, крохмаль і надлишок фітинової кислоти можуть настільки сильно пошкодити метаболічному процесу, що повернути його до здорового ритму буде вкрай складно. До того ж, у більшості таких продуктів міститься багато цукру, солі і синтетичних консервантів. Тому варто залишити в раціоні лише вироби з твердих і необроблених сортів, так звані повільні вуглеводи.

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Соя

Зазначимо, що вчені досі сперечаються щодо цього продукту, проте згідно з деякими дослідженнями, надмірне вживання сої може негативно вплинути на роботу щитовидної залози. А вона відповідає за регулювання метаболізму.

Крім того, соя володіє неприємною властивістю накопичувати максимальну кількість пестицидів в процесі росту. Тому якщо ви все-таки вирішили вживати в їжу цей продукт, переконайтеся, що він органічного походження.

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Нагадаємо, експерти назвали 5 продуктів, які здатні поліпшити якість сексуального життя.

Зазначимо, що вчені з Корейського інституту східної медицини назвали простий і смачний спосіб запобігти старінню шкіри і появі зморшок і навіть помітно омолодитися. Для цього потрібно регулярно вживати в їжу такий фрукт, як манго.

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Відео: РБК-Україна