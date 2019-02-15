Вороги дієт: 5 шкідливих фуд-звичок, від яких потрібно терміново позбутися

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Спойлер: якщо від них позбутися, то кожному вдасться в рекордні терміни поліпшити своє здоров'я і впоратися із зайвою вагою

У кожної людини в особистому арсеналі є шкідливі фуд-звички. Незважаючи на усвідомлення цієї проблеми, ми все одно дозволяємо собі пропускати сніданки, їсти під час перегляду телепрограм, знаходити віддушину в плитці шоколаду під час вечірнього чаювання. Виникає питання – навіщо ми це робимо? Відповідь дуже проста, тому що нам з вами не вистачає наукових фактів, пояснення простою мовою, щоб всі прописані застереження могли зрозуміти люди, які не мають медичної освіти. Редакція LITE вивчила безліч джерел і по-простому пояснює, чому так важливо відмовитися від шкідливих звичок, що створюють нездорові патерни в системі живлення.

№1 Нехтувати сніданком

Сніданок повинен бути різноманітним, як і обід (фото: pixabay)

Не даремно нам в дитинстві твердили про те, що сніданок – це найважливіший прийом їжі, яким не можна нехтувати. За результатами проведених досліджень, люди, які зазвичай не снідають, більш схильні до зайвої ваги, ніж ті, хто ситно їсть вранці. Говорячи про сніданок, ми не маємо на увазі чашку кави, випитої на ходу. Мова йде про повноцінний перекус. Наприклад, жменю злаків + знежирений йогурт.

№2 Їсти під час перегляду телепрограм

Під час прийому їжі зосередьтеся на їжу (фото: pixabay)

Їсти і дивитися кудись поза тарілки – однозначно шкідливо. Вся справа в тому, що під час перегляду фільму або інших активностей, пов'язаних з екраном гаджетів, ви не контролюєте кількість їжі, яку ви поглинаєте. Чи відображається це в якій-небудь значущого ступеня на перетравленні або засвоюваності їжі − питання неоднозначне, так як наукових робіт на цей рахунок, поки, немає.

№3 "Заїдати" стрес

Під час стресових ситуація так легко не помітити, як рука тягнеться до солоденького (фото: unsplash.com)

Згідно з оцінками експертів, більше 70% всіх випадків переїдання викликано емоційними факторами. У психології навіть придумали спеціальний термін − "емоційне харчування". Це практика споживання великої кількості їжі. Але подолати бажання пірнути в холодильник від власних переживань буває дуже важко, а часом і зовсім неможливо. Відволіктися від сумних думок допоможе фізичне навантаження: прибирання квартири, спорт, піші прогулянки на свіжому повітрі тощо.

№4 Пропускати прийом води

Випивайте хоча б біля одного літра води в день — ваш мінімум (фото: unsplash.com)

Вода – один з основних джерел життя. Вона становить близько 70% загальної маси тіла людини. Зневоднення призводить до прискореного процесу старіння шкіри і організму в цілому. Саме тому дуже важливо регулярно пити воду, про що багато хто з нас, природно, забувають. Лайфхак: намалюйте на зовнішній стороні долоні велику чорну крапку і кожен раз при погляді на неї випивайте склянку води.

№5 Пити каву і чай з цукром

Пора відмовитися від парі ложечок цукру з чаєм, кавою і ще з чимось (фото: pixabay)

Давайте начистоту – про шкоду надмірного вживання цукру знають усі, але тим не менш продовжують його вживати. Надмірне споживання цукру призводить до багатьох хвороб, зокрема, до ожиріння, хвороби серця, діабету, зубного нальоту. Перший час після того, як ви відмовтеся від споживання цукру, чай і кава здадуться вам абсолютно позбавленими смаку, але ваші муки будуть недовгими. Завдяки тому, що клітини рецепторів, розташовані на поверхні язика, які відповідають за сприйняття солодкого, оновлюються кожні 10 днів, несолодкі напої дуже скоро ввійдуть у звичку.

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