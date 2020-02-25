Лікар-дієтолог попередила про підводні камені "цілющого" голодування заради схуднення

У світі набирає обертів тренд на відмову від їжі. Та чи безпечне голодування для здоров’я людини? У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», розкрили правду про такий спосіб схуднення.

Дослідження доводять, що лікувальне голодування здатне подовжити молодість організму та запобігти розвитку серйозних хвороб. Утім, перед тим, як вирішити відмовитись від їжі, спершу необхідно сходити до лікаря, адже такий метод не завжди корисний.

«Голодування не є до кінця фізіологічним способом зміни харчових звичок. Я не категоричний противник, я прихильник мудрого і зваженого рішення», – каже лікар-дієтолог Наталія Суслова у програмі «Ранок з Україною».

Цей зважений підхід передбачає кілька обов’язкових умов. Перша – голодування має бути умовним, коли харчування заміняють на вживання води та корисних трав’яних настоянок. Друга – відмова від їжі повинна бути періодичною, лише тоді вона піде на користь. Третя – взагалі виключити шкідливу їжу та напої зі свого раціону.

«Солодкі напої, напівфабрикати – їх є дуже велика кількість, це трансжири. Людина таким способом як голодування обрізає поступлення таких продуктів. Звичайно, організм не може натішитись», – пояснює лікар-дієтолог.

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На таку голодну дієту переходять ті, хто хоче позбутися зайвих кілограмів назавжди. Але насправді кажуть: аби схуднути, треба не голодувати, а збалансовано харчуватись. Бо коли людський організм голодує, він починає спалювати накопичені запаси, а коли харчування нормалізується, кілограми повертаються знову.

«Вони можуть не просто повернутись, а привести за собою багато друзів», – застерігає Наталія Суслова.

Якщо ви вже зважились на голодування, потрібно слідувати таким правилам: