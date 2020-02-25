ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лікар-дієтолог попередила про підводні камені "цілющого" голодування заради схуднення

Lite » Краса 25.02.2020 - 13:11
Лікар-дієтолог попередила про підводні камені "цілющого" голодування заради схуднення
Ілюстративне фото: https://unsplash.com/@seteales

Дієтолог підкреслює: перш ніж обмежувати себе в їжі, проконсультуйтеся з лікарем!

У світі набирає обертів тренд на відмову від їжі. Та чи безпечне голодування для здоров’я людини? У програмі «Ранок з Україною», яка виходить у будні о 6:30 на каналі «Україна», розкрили правду про такий спосіб схуднення.

Дослідження доводять, що лікувальне голодування здатне подовжити молодість організму та запобігти розвитку серйозних хвороб. Утім, перед тим, як вирішити відмовитись від їжі, спершу необхідно сходити до лікаря, адже такий метод не завжди корисний.

«Голодування не є до кінця фізіологічним способом зміни харчових звичок. Я не категоричний противник, я прихильник мудрого і зваженого рішення», – каже лікар-дієтолог Наталія Суслова у програмі «Ранок з Україною».

Цей зважений підхід передбачає кілька обов’язкових умов. Перша – голодування має бути умовним, коли харчування заміняють на вживання води та корисних трав’яних настоянок. Друга – відмова від їжі повинна бути періодичною, лише тоді вона піде на користь. Третя – взагалі виключити шкідливу їжу та напої зі свого раціону.

«Солодкі напої, напівфабрикати – їх є дуже велика кількість, це трансжири. Людина таким способом як голодування обрізає поступлення таких продуктів. Звичайно, організм не може натішитись», – пояснює лікар-дієтолог.

Лікар-дієтолог попередила про підводні камені &quot;цілющого&quot; голодування заради схуднення

Ілюстративне фото (unsplash.com)

На таку голодну дієту переходять ті, хто хоче позбутися зайвих кілограмів назавжди. Але насправді кажуть: аби схуднути, треба не голодувати, а збалансовано харчуватись. Бо коли людський організм голодує, він починає спалювати накопичені запаси, а коли харчування нормалізується, кілограми повертаються знову.

«Вони можуть не просто повернутись, а привести за собою багато друзів», – застерігає Наталія Суслова.

Якщо ви вже зважились на голодування, потрібно слідувати таким правилам:

  1. Насамперед слід проконсультуватись з лікарем.
  2. Голодування – це не відмова, а заміна на певний період їжі водою та трав’яними настоянками.
  3. Для початку необхідно відмовитись від нікотину та алкоголю.
  4. На час дієти взяти відпустку та перевіряти стан організму за допомогою аналізів.
  5. Виходити з голодування потрібно теж правильно – спочатку додавати до настоянок ягідні фреші, потім – фрукти, далі – овочеві супи, і тільки після цього – звичну їжу невеликими порціями.
Стресу бій! Експерт поділилася топ-5 лайфхаків для душевної рівноваги Ридала біля шафи: Дрю Беррімор зважилася на одкровення про складності схуднення на 10 кг
Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся