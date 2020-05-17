Вода для схуднення: дієтолог розкрила секрети правильного вживання рідини

Експерт розповіла, як "напоїти" організм на клітинному рівні
Питний режим – це запорука здоров'я і невід'ємна складова схуднення. Але важливо "напоїти" не шлунок, а клітку, щоб збільш об'єм води на клітинному рівні і, як наслідок, прискорити процес скидання зайвої ваги. Про це розповіла дієтолог Єва Шишова, а тепер на сторінці в Instagram на навчила правильно споживати рідину з максимумом користі для організму.
Ви можете пити багато води, і все одно ваш організм буде залишатися зневодненим на клітинному рівні. А вода в клітинах - це сама головна і вирішальна речовина в нашому тілі (окрім самих клітин)
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Клітина, яка повноцінно "напоєна" водою, зводить до мінімуму ризик захворювань на рак, виникнення каменів і безлічі інших серйозних захворювань!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вода, яку ви споживаєте, надходить в організм з травного тракту через кров. З крові вода переходить у рідину, що заповнює міжклітинний простір. Це важливо, але це не є кінцевою точкою її шляху. Далі вода повинна потрапити всередину клітин. Як?
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Перше і основне - вода повинна бути сира, чиста, і її має бути багато. Тільки в цьому випадку вона потрапить саме в клітку. Кип'ячена вода, змішана з добавками і тд. всередину клітини потрапити не зможе.
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Є ще й другорядні фактори:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Висновок:
Споживайте багато продуктів, багатих калієм і мінералами, шляхом включення в раціон великої кількості фруктів, овочів, горіхів і різного насіння.
Інший спосіб підвищити вміст мінералів у вашому раціоні - готувати їжу з додаванням морської солі високої якості. Натуральна, неочищена морська сіль збагачує ваш організм до 60% мікроелементами, які йому необхідні.
Крім цього, вживайте "правильні" ненасичені жири, такі як горіхи/насіння і нерафіновані олії. Жирні кислоти, що містяться в цих продуктах, мають надзвичайно велике значення для підтримки клітинних мембран у здоровому стані, в якому вони здатні утримувати вологу.
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Автор: Аня Бойчук